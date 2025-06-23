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فنون ومشاهير

في عيد الاب... هكذا عايدت كارلا حداد طوني أبو جودة (صورة)

Lebanon 24
23-06-2025 | 07:32
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بمناسبة عيد الاب، عايدت مُقدّمة البرامج كارلا حداد زوجها السابق طوني أبو جودة.
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ونشرت كارلا صوراً عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي برفقة طوني وابنتهما ليا من عدّة مناسبات.
 
 
وقالت حداد لأبو جودة: "عيد أب سعيد". 
 
 
 
 
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