في عيد الاب... هكذا عايدت كارلا حداد طوني أبو جودة (صورة)

بمناسبة عيد الاب، عايدت مُقدّمة البرامج زوجها السابق .

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ونشرت كارلا صوراً عبر خاصية " " عبر حسابها على " "، وهي برفقة طوني وابنتهما ليا من عدّة مناسبات.

وقالت حداد لأبو جودة: "عيد أب سعيد".