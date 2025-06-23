"صرت بمكان أحسن"... الممثل رامي أحمر يخسر والده وبهذه الكلمات المُبكيّة نعاه (صور)

أعلن الممثل السوريّ رامي أحمر عن وفاة والده.

ونعى أحمر والده من خلال صور نشرها عبر خاصية " " عبر حسابه على " ".

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لوالده: "اكيد صرت بمكان أحسن وانضف من هالدنيا البشعة، بحبك من كل قلبي، العمر الكن".

وأضاف: "شكرا على كل شي يا ... من كل قلبي بتشكرك".