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فنون ومشاهير
"صرت بمكان أحسن"... الممثل رامي أحمر يخسر والده وبهذه الكلمات المُبكيّة نعاه (صور)
Lebanon 24
23-06-2025
|
08:00
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أعلن الممثل السوريّ رامي أحمر عن وفاة والده.
ونعى أحمر والده من خلال صور نشرها عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابه على "
انستغرام
".
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وقال رامي
لوالده: "اكيد
يا حبيبي
صرت بمكان أحسن وانضف من هالدنيا البشعة، بحبك من كل قلبي، العمر الكن".
وأضاف: "شكرا على كل شي يا
بابا
... من كل قلبي بتشكرك".
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