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فنون ومشاهير

"صرت بمكان أحسن"... الممثل رامي أحمر يخسر والده وبهذه الكلمات المُبكيّة نعاه (صور)

Lebanon 24
23-06-2025 | 08:00
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أعلن الممثل السوريّ رامي أحمر عن وفاة والده.
 
 
ونعى أحمر والده من خلال صور نشرها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام".
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وقال رامي لوالده: "اكيد يا حبيبي صرت بمكان أحسن وانضف من هالدنيا البشعة، بحبك من كل قلبي، العمر الكن".
 
 
وأضاف: "شكرا على كل شي يا بابا... من كل قلبي بتشكرك".
 
 
 
 
 
 
 
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