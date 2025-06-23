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فنون ومشاهير

خالد الصاوي في دور رجل عمليات خاصة فى فيلم صقر وكناريا

Lebanon 24
23-06-2025 | 16:34
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يستعد النجم خالد الصاوي لتقديم شخصية جديدة ومثيرة للجمهور من خلال فيلم صقر وكناريا مع محمد إمام وشيكو، حيث يظهر في دور رجل عمليات خاصة يتصدى للإرهاب خارج إطار الجهات الرسمية، في عمل مليء بالإثارة والتشويق.
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فيلم صقر وكناريا من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، ويضم مجموعة من النجوم البارزين في مقدمتهم محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزى، يارا السكرى، انتصار، دانا حمدان وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر طرح الفيلم فى دور العرض خلال موسم صيف 2025.

يقدم فيلم "صقر وكناريا" قصة شيقة تجمع بين الأكشن والدراما الإنسانية، حيث يتصدى خالد الصاوي وفريقه من المرتزقة لتهديدات إرهابية خارج إطار المؤسسات الرسمية، مما يضيف بعدًا جديدًا لأفلام الأكشن المصرية.
( اليوم السابع)
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