خالد الصاوي في دور رجل عمليات خاصة فى فيلم صقر وكناريا

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يستعد النجم لتقديم شخصية جديدة ومثيرة للجمهور من خلال فيلم صقر وكناريا مع وشيكو، حيث يظهر في دور رجل عمليات خاصة يتصدى للإرهاب خارج إطار ، في عمل مليء بالإثارة والتشويق.فيلم صقر وكناريا من تأليف وإخراج ، ويضم مجموعة من النجوم البارزين في مقدمتهم محمد إمام، ، يسرا اللوزى، يارا السكرى، انتصار، وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر طرح الفيلم فى دور خلال موسم صيف 2025.يقدم فيلم "صقر وكناريا" قصة شيقة تجمع بين الأكشن والدراما الإنسانية، حيث يتصدى خالد وفريقه من المرتزقة لتهديدات إرهابية خارج إطار المؤسسات الرسمية، مما يضيف بعدًا جديدًا لأفلام الأكشن .( اليوم السابع)