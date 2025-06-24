لأول مرة.. معتصم النهار يقتحم السينما المصرية

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في أولى خطواته نحو السينما ، يستعد النجم لبطولة فيلم "حين يكتب الحب"، الذي ينطلق تصويره قريباً بمشاركة نخبة من النجوم، في مقدمتهم وسوسن بدر.الفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، وإنتاج نايف في أولى تجاربه السينمائية داخل مصر، بينما يتولى الإخراج ، الذي يخوض تجربته الطويلة الأولى بعد عدة أعمال كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية، إلى جانب إخراجه عدداً من الأفلام القصيرة.وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، يُراهن فيه صناعه على طرح تجربة مختلفة.ولم يكتفِ النهار بدخوله السينما المصرية، بل يستعد أيضاً للظهور لأول مرة على الشاشة الصغيرة من خلال المسلسل الجديد "أنا أنت.. أنت مش أنا"، الذي تشاركه بطولته الفنانة ميرنا .في مؤتمر صحافي للإعلان عن العمل، عبّر النهار عن سعادته البالغة بالمشاركة في أول تجربة درامية له في مصر، قائلاً إن مصر تمثل "قلب "، وإن دخوله إلى الدراما المصرية يمثل محطة مفصلية في مسيرته الفنية.وأشار إلى أنه يعمل حالياً على إتقان اللهجة المصرية بشكل احترافي، لتقديم أداء يُرضي الجمهور المصري والعربي، مؤكداً أن التحدي اللغوي لا يقل أهمية عن التحدي الفني.