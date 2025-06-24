Advertisement

فنون ومشاهير

في اطلالة جديدة.. براد بيت يستعيد بريقه مع حبيبته الأنيقة

Lebanon 24
24-06-2025 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1381796-638863613797902684.jpg
Doc-P-1381796-638863613797902684.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت النجم براد بيت الأنظار بإطلالته الأنيقة ووسامته المعهودة خلال مشاركته مع حبيبته إينيس دي رامون، في العرض الأوروبي الأول لفيلم F1: The Movie الذي أُقيم في ميدان ليستر وسط العاصمة البريطانية لندن.
Advertisement

وتمكّن النجم العالمي منذ فترة من استعادة رونقه الخاص ومكانته في الساحة الفنية بعد أزماته الشخصية المتعلقة بالانفصال، ومشى على السجادة الحمراء مع حبيبته الشابة بكامل أناقته ببدلة كاملة باللون الأخضر بتصميم كلاسيكي مع قميص أخضر باستيلي خفيف، ووشاح حريري باللون الأخضر أيضاً، وتمكن من تنسيق تدرجات الألوان بطريقة مميزة، ونجح في الاستحواذ على اهتمام الحضور بوسامته والكاريزما الدائمة التي يتمتع بها.
في حين، خطفت حبيبته اللطيفة الأنظار بفستان سهرة طويل بتصميم "هالتر"، جاء مرصّعاً بالترتر الفضّي بالكامل وبتصميم ضيّق يبرز رشاقتها، ونسّقته مع "كلاتش" ناعمة بسلاسل متلألئة أضافت لمسة من الأناقة الى إطلالتها الأنيقة.

ولفتت الشابة البالغة من العمر 32 عاماً الأنظار بظهورها بمكياج طبيعي بألوان هادئة، وقد لاحظ الجميع أنها تحافظ على شكلها الطبيعي من دون أي عمليات تجميلية، وهو ما يميزها ويجعلها سرّ سعادة براد بيت في الفترة الأخيرة.
مواضيع ذات صلة
بعمر الـ 61.. النجم الأميركي براد بيت يُفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة (صور)
lebanon 24
24/06/2025 18:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إبنة براد بيت تتخلى عن اسمه.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
24/06/2025 18:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة.. براد بيت يخرج عن صمته في قضية طلاقه من أنجلينا جولي بعد 8 سنوات من النزاع
lebanon 24
24/06/2025 18:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باللون الأسود.. درة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة
lebanon 24
24/06/2025 18:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:43 | 2025-06-24
10:15 | 2025-06-24
09:23 | 2025-06-24
08:54 | 2025-06-24
08:23 | 2025-06-24
07:15 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24