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فنون ومشاهير

سارة أبي كنعان بلقطة رومانسية برفقة زوجها الوسيم (صورة)

Lebanon 24
24-06-2025 | 07:15
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نشرت الممثلة سارة أبي كنعان صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها برفقة زوجها الممثل وسام فارس أثناء قضائهما وقتًا مميزًا في ألمانيا، وسط أجواء شتوية ساحرة.
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وقد ظهرت الفنانة وهي ترتدي معطفًا شتويًا، بينما كان زوجها يحتضنها بلقطة عفوية تعكس قرب العلاقة والانسجام الكبير بينهما. 

وسرعان ما انهالت التعليقات من الجمهور الذي عبّر عن إعجابه بـالعلاقة الجميلة التي تجمع بينهما، معتبرين أن “الحب الحقيقي يبان في التفاصيل البسيطة”.
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