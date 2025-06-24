سارة أبي كنعان بلقطة رومانسية برفقة زوجها الوسيم (صورة)

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نشرت الممثلة صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها برفقة زوجها الممثل أثناء قضائهما وقتًا مميزًا في ، وسط أجواء شتوية ساحرة.وقد ظهرت الفنانة وهي ترتدي معطفًا شتويًا، بينما كان زوجها يحتضنها بلقطة عفوية تعكس قرب العلاقة والانسجام الكبير بينهما.وسرعان ما انهالت التعليقات من الجمهور الذي عبّر عن إعجابه بـالعلاقة الجميلة التي تجمع بينهما، معتبرين أن “ يبان في التفاصيل البسيطة”.