بسبب القصف الإيرانيّ على قطر... هذا ما حصل مع ريم السعيدي على متن الطائرة (صور)

كشفت عارضة الأزياء ، أنّ الطائرة التي كانت تُقلها وعائلتها هبطت إضطراريّاً يوم أمس في ، بسبب إطلاق رشقة صاروخيّة باتّجاه في قطر.

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ونشرت صورة عبر خاصية " " عبر حسابها على " "، من داخل الطائرة، أعلنت من خلالها عن الهبوط في البحرين لسبب "طارىء".

ولاحقاً، قالت السعيدي "الحمدلله"، في إشارة إلى وصولها وعائلتها بسلامٍ إلى وجهتهما.