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بسبب القصف الإيرانيّ على قطر... هذا ما حصل مع ريم السعيدي على متن الطائرة (صور)

Lebanon 24
24-06-2025 | 08:23
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كشفت عارضة الأزياء ريم السعيدي، أنّ الطائرة التي كانت تُقلها وعائلتها هبطت إضطراريّاً يوم أمس في البحرين، بسبب إطلاق إيران رشقة صاروخيّة باتّجاه قاعدة العديد في قطر.
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ونشرت السعيدي صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من داخل الطائرة، أعلنت من خلالها عن الهبوط في البحرين لسبب "طارىء".
 
 
ولاحقاً، قالت السعيدي "الحمدلله"، في إشارة إلى وصولها وعائلتها بسلامٍ إلى وجهتهما.
 
 
 
 
 
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