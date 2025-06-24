29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بسبب القصف الإيرانيّ على قطر... هذا ما حصل مع ريم السعيدي على متن الطائرة (صور)
Lebanon 24
24-06-2025
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت عارضة الأزياء
ريم السعيدي
، أنّ الطائرة التي كانت تُقلها وعائلتها هبطت إضطراريّاً يوم أمس في
البحرين
، بسبب إطلاق
إيران
رشقة صاروخيّة باتّجاه
قاعدة العديد
في قطر.
Advertisement
ونشرت
السعيدي
صورة عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، من داخل الطائرة، أعلنت من خلالها عن الهبوط في البحرين لسبب "طارىء".
ولاحقاً، قالت السعيدي "الحمدلله"، في إشارة إلى وصولها وعائلتها بسلامٍ إلى وجهتهما.
مواضيع ذات صلة
لبنانيون في قطر يروون لحظات "القصف الإيراني".. هذا ما حصل
Lebanon 24
لبنانيون في قطر يروون لحظات "القصف الإيراني".. هذا ما حصل
24/06/2025 18:09:32
24/06/2025 18:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القصف الإيراني.. سلام: متضامنون مع قطر
Lebanon 24
بعد القصف الإيراني.. سلام: متضامنون مع قطر
24/06/2025 18:09:32
24/06/2025 18:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: 2000 عائلة إسرائيلية من دون مأوى بسبب هدم بيوتها جراء القصف الإيراني
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: 2000 عائلة إسرائيلية من دون مأوى بسبب هدم بيوتها جراء القصف الإيراني
24/06/2025 18:09:32
24/06/2025 18:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس: انهيار مبانٍ بشكل كامل في تل أبيب بسبب القصف الإيراني خلال الليل
Lebanon 24
هآرتس: انهيار مبانٍ بشكل كامل في تل أبيب بسبب القصف الإيراني خلال الليل
24/06/2025 18:09:32
24/06/2025 18:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن 81 عاماً... وفاة "أسطورة الروك" ميك رالفز
Lebanon 24
عن 81 عاماً... وفاة "أسطورة الروك" ميك رالفز
10:43 | 2025-06-24
24/06/2025 10:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفِيَ قبل أيّام... فيديو جديد لشقيق الإعلاميّة ليال الإختيار: "خسارة كبيرة كتير"
Lebanon 24
تُوفِيَ قبل أيّام... فيديو جديد لشقيق الإعلاميّة ليال الإختيار: "خسارة كبيرة كتير"
10:15 | 2025-06-24
24/06/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أبرز الصحافيين... فنان يُعلن وفاة والده: "مات أبي"
Lebanon 24
من أبرز الصحافيين... فنان يُعلن وفاة والده: "مات أبي"
09:23 | 2025-06-24
24/06/2025 09:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... دانييلا رحمة بكت خلال مقابلة: "عم برجف مش عم صدق"
Lebanon 24
بالفيديو... دانييلا رحمة بكت خلال مقابلة: "عم برجف مش عم صدق"
08:54 | 2025-06-24
24/06/2025 08:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سارة أبي كنعان بلقطة رومانسية برفقة زوجها الوسيم (صورة)
Lebanon 24
سارة أبي كنعان بلقطة رومانسية برفقة زوجها الوسيم (صورة)
07:15 | 2025-06-24
24/06/2025 07:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان وجديد التعميمين 158 و 166
Lebanon 24
مصرف لبنان وجديد التعميمين 158 و 166
01:30 | 2025-06-24
24/06/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. قرار من "الميديل إيست" بعد قصف قطر
Lebanon 24
في لبنان.. قرار من "الميديل إيست" بعد قصف قطر
13:34 | 2025-06-23
23/06/2025 01:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة نيابية الاثنين لاقرار الزيادة للعسكريين والحكومة تقر "رواتب خيالية" للهيئات الناظمة
Lebanon 24
جلسة نيابية الاثنين لاقرار الزيادة للعسكريين والحكومة تقر "رواتب خيالية" للهيئات الناظمة
22:07 | 2025-06-23
23/06/2025 10:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون في قطر يروون لحظات "القصف الإيراني".. هذا ما حصل
Lebanon 24
لبنانيون في قطر يروون لحظات "القصف الإيراني".. هذا ما حصل
14:25 | 2025-06-23
23/06/2025 02:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف لبنان".. بيانٌ إسرائيلي وهذا ما جاء فيه
Lebanon 24
عن "قصف لبنان".. بيانٌ إسرائيلي وهذا ما جاء فيه
11:36 | 2025-06-23
23/06/2025 11:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:43 | 2025-06-24
عن 81 عاماً... وفاة "أسطورة الروك" ميك رالفز
10:15 | 2025-06-24
تُوفِيَ قبل أيّام... فيديو جديد لشقيق الإعلاميّة ليال الإختيار: "خسارة كبيرة كتير"
09:23 | 2025-06-24
من أبرز الصحافيين... فنان يُعلن وفاة والده: "مات أبي"
08:54 | 2025-06-24
بالفيديو... دانييلا رحمة بكت خلال مقابلة: "عم برجف مش عم صدق"
07:15 | 2025-06-24
سارة أبي كنعان بلقطة رومانسية برفقة زوجها الوسيم (صورة)
04:23 | 2025-06-24
في اطلالة جديدة.. براد بيت يستعيد بريقه مع حبيبته الأنيقة
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
24/06/2025 18:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
24/06/2025 18:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
24/06/2025 18:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24