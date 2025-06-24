من أبرز الصحافيين... فنان يُعلن وفاة والده: "مات أبي"

فُجع الفنان المصري بوفاة والده الكاتب الصحافي البارز .

Advertisement

وكتب الفنان المصري عبر حسابه على موقع " ": "مات أبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الكاتب الكبير محمد . إنا لله وإنا إليه راجعون".