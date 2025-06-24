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فنون ومشاهير

من أبرز الصحافيين... فنان يُعلن وفاة والده: "مات أبي"

Lebanon 24
24-06-2025 | 09:23
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فُجع الفنان المصري تامر عبد المنعم بوفاة والده الكاتب الصحافي البارز محمد عبد المنعم.
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وكتب الفنان المصري عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "مات أبي.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم. إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
 
 
 
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