هل أصيب محمد حماقي بجلطة في القلب؟

Advertisement

قام الفنان حماقي بنفي الأنباء عن تعرضه لجلطة في القلب، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة تمامًا، ولا يعاني من أي أمر خطير كما تم تداوله عبر بعض ومواقع التواصل الاجتماعي.وخلال لقاء تلفزيوني مع عربية، قال حماقي مطمئنًا جمهوره:"أنا الحمد لله كويس وزي الفل، وكل الأخبار اللي نزلت عن مشاكل في القلب مش صحيحة تمامًا".وكانت حالة من القلق قد انتشرت بين محبيه بعد تداول تفيد بتعرضه لوعكة صحية خطيرة، ليتضح لاحقًا أنها مبالغة غير دقيقة.وفي رسالة طمأنة كتبها عبر خاصية "الستوري" على حسابه على ، قال:"الكم ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كثيرة فيها مبالغات عن حالتي الصحية.. أنا كنت بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة، والحمد لله تمت بسلام وأنا دلوقتي في البيت".