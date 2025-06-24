Advertisement

فنون ومشاهير

بعد ظهورها بالحجاب وأدائها مناسك العمرة.. هل اعتزلت هذه الفنانة اللبنانية الشهيرة الغناء؟

Lebanon 24
24-06-2025 | 15:43
A-
A+
Doc-P-1382116-638864020567571373.jpg
Doc-P-1382116-638864020567571373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت الفنانة ديانا حداد شائعة اعتزالها وتحجبها بعد أداء مناسك العمرة، وأكدت استمرار نشاطها الفني. 
Advertisement

وخلال مشاركتها في مؤتمر صحفي ضمن فعاليات مهرجان موازين، تحدثت حداد عن الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب بعد أدائها مناسك العمرة، مؤكدة أنها لا تزال تواصل نشاطها الفني وأنها لم تتخذ أي قرار من هذا النوع.

قالت ديانا حداد: "انتشرت أخبار بأنني اعتزلت وتحجبت بسبب زيارتي لبيت الله، لكن الحقيقة أنني لم أعتزل، ولو قررت ذلك سيصدر بيان رسمي. أنا موجودة وأعمل، حتى وإن زرت بيت الله، والناس ربما تتغير في حياتها، وهذا أمر طبيعي". 

وأشارت إلى أن الإنسان يمر بمراحل مختلفة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تغييرات جذرية في مساره المهني، مؤكدة أن كل ما قيل في هذا السياق لا أساس له من الصحة.

وتطرقت ديانا إلى المتغيرات التي يشهدها الوسط الفني، وقالت: "نحاول مواكبة التغيرات على الساحة الفنية، ولكن لا يجوز الغوص في التفاصيل بعمق مبالغ فيه. الناس تعرفني كفنانة تؤدي الغناء، ولا أرى خطأ في تقديم عروض بطريقة محترمة بعيدة عن الابتذال، فالفرق دقيق جدًا." (العين)
 
مواضيع ذات صلة
هل اعتزلت صافيناز الرقص الشرقي وارتدت الحجاب؟ (صورة)
lebanon 24
25/06/2025 00:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فنانة تؤدي مناسك الحج وتوثق الأجواء (صور)
lebanon 24
25/06/2025 00:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
والدتها لبنانية.. فنانة عربية شهيرة تعتزل الفن وترتدي الحجاب وتستقر في كندا (صور)
lebanon 24
25/06/2025 00:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان من مستشفى رفيق الحريري للراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة.. هذه تفاصيله
lebanon 24
25/06/2025 00:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:23 | 2025-06-24
15:21 | 2025-06-24
14:17 | 2025-06-24
13:30 | 2025-06-24
12:24 | 2025-06-24
11:48 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24