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فنون ومشاهير
بعد ظهورها بالحجاب وأدائها مناسك العمرة.. هل اعتزلت هذه الفنانة اللبنانية الشهيرة الغناء؟
Lebanon 24
24-06-2025
|
15:43
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نفت الفنانة
ديانا حداد
شائعة اعتزالها وتحجبها بعد أداء مناسك
العمرة
، وأكدت استمرار نشاطها الفني.
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وخلال مشاركتها في
مؤتمر صحفي
ضمن فعاليات مهرجان موازين، تحدثت حداد عن الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب بعد أدائها مناسك العمرة، مؤكدة أنها لا تزال تواصل نشاطها الفني وأنها لم تتخذ أي قرار من هذا النوع.
قالت ديانا حداد: "انتشرت
أخبار
بأنني اعتزلت وتحجبت بسبب زيارتي لبيت الله، لكن الحقيقة أنني لم أعتزل، ولو قررت ذلك سيصدر بيان رسمي. أنا موجودة وأعمل، حتى وإن زرت بيت الله، والناس ربما تتغير في حياتها، وهذا أمر طبيعي".
وأشارت إلى أن الإنسان يمر بمراحل مختلفة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تغييرات جذرية في مساره المهني، مؤكدة أن كل ما قيل في هذا السياق لا أساس له من الصحة.
وتطرقت ديانا إلى المتغيرات التي يشهدها الوسط الفني، وقالت: "نحاول مواكبة التغيرات على الساحة الفنية، ولكن لا يجوز الغوص في التفاصيل بعمق مبالغ فيه. الناس تعرفني كفنانة تؤدي الغناء، ولا أرى خطأ في تقديم عروض بطريقة محترمة بعيدة عن الابتذال، فالفرق دقيق جدًا." (العين)
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