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فنون ومشاهير
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. نجمة شهيرة تنفصل عن خطيبها الممثل المعروف (صور)
Lebanon 24
24-06-2025
|
23:00
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أكدت معلومات صحافية أن
الثنائي
المغنية
كاتي بيري
والممثل
أورلاندو بلوم
قد انفصلا بعد علاقة متقلبة استمرت لنحو 8 سنوات.
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وأشار تقرير لمجلة People إلى أن ضغوط العمل التي تواجهها النجمة العالمية أثرت بشكل كبير وسلبي على علاقتها بأورلاندو بلوم الذي يدعمها دائماً في مسيرتها الفنية، ولكن وتيرة العمل العالية تسببت في توتر العلاقة بينهما.
ولفت مصدر مقرب من النجمين للمجلة إلى أن "كاتي كانت محبطة بشدة بعد ردود الفعل حول ألبومها الجديد، وكانت تعاني من ضغط نفسي كبير، ورغم تفهّم
أورلاندو
، إلا أن الأمور بينهما بدأت تتدهور وأوصلتهما الى طريق مسدود".
إلى ذلك أفادت مصادر لموقع TMZ أن الثنائي اللذان أعلنا خطوبتهما عام 2019، ولديهما ابنة تبلغ من العمر 4 سنوات تُدعى ديزي دوف، كانت علاقتهما خلال الفترة الأخيرة تواجه الكثير من التوتر والمشاكل على المستويين الشخصي والعام، وهو ما اوصلهما لاتخاذ قرار الانفصال.
وكذلك ذكر موقع Page Six، أن العلاقة بين الثنائي "انتهت تماماً، وينتظران عودة كاتي من جولتها الغنائية Lifetimes Tour لحسم الخطوات المقبلة"، ولكن حتى الساعة ام يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من النجمين.(لها)
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