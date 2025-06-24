Advertisement

فنون ومشاهير

بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. نجمة شهيرة تنفصل عن خطيبها الممثل المعروف (صور)

Lebanon 24
24-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1382148-638864069907099906.jpg
Doc-P-1382148-638864069907099906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت معلومات صحافية أن الثنائي المغنية كاتي بيري والممثل أورلاندو بلوم قد انفصلا بعد علاقة متقلبة استمرت لنحو 8 سنوات.
Advertisement

وأشار تقرير لمجلة People إلى أن ضغوط العمل التي تواجهها النجمة العالمية أثرت بشكل كبير وسلبي على علاقتها بأورلاندو بلوم الذي يدعمها دائماً في مسيرتها الفنية، ولكن وتيرة العمل العالية تسببت في توتر العلاقة بينهما.
 
 
 
 
 
 
 
ولفت مصدر مقرب من النجمين للمجلة إلى أن "كاتي كانت محبطة بشدة بعد ردود الفعل حول ألبومها الجديد، وكانت تعاني من ضغط نفسي كبير، ورغم تفهّم أورلاندو، إلا أن الأمور بينهما بدأت تتدهور وأوصلتهما الى طريق مسدود".

إلى ذلك أفادت مصادر لموقع TMZ أن الثنائي اللذان أعلنا خطوبتهما عام 2019، ولديهما ابنة تبلغ من العمر 4 سنوات تُدعى ديزي دوف، كانت علاقتهما خلال الفترة الأخيرة تواجه الكثير من التوتر والمشاكل على المستويين الشخصي والعام، وهو ما اوصلهما لاتخاذ قرار الانفصال.

وكذلك ذكر موقع Page Six، أن العلاقة بين الثنائي "انتهت تماماً، وينتظران عودة كاتي من جولتها الغنائية Lifetimes Tour لحسم الخطوات المقبلة"، ولكن حتى الساعة ام يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من النجمين.(لها)
 
مواضيع ذات صلة
بعد علاقة حب استمرت 8 سنوات.. انفصال نجمين شهيرين وسط تكتم إعلامي (صور)
lebanon 24
25/06/2025 08:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت تحبه بشدة وتعلّقت بأطفاله.. نجمة تنفصل عن شريكها بعد علاقة دامت 8 سنوات
lebanon 24
25/06/2025 08:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إنفصال نجمة تركية شهيرة عن حبيبها بعد حب دام لسنوات
lebanon 24
25/06/2025 08:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد علاقة متوترة استمرت سنوات... نجمة عالمية تتجاهل وفاة والدها!
lebanon 24
25/06/2025 08:55:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:23 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:40 | 2025-06-25
00:50 | 2025-06-25
23:26 | 2025-06-24
16:23 | 2025-06-24
15:43 | 2025-06-24
15:21 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24