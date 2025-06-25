ما حقيقة وفاة الفنان السوري رشيد عساف إثر تعرضه لنوبة قلبية؟

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انتشرت في الساعات الماضية شائعة وفاة الفنان السوري إثر تعرضه لنوبة قلبية.وما إن انتشرت هذه الأخبار عبر مواقع إلكترونية وصفحات على ، حتى سارعت إلى نفيها بشكل قاطع، مطمئنة جمهوره ومحبيه في بيان رسمي مقتضب.وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على : تنويه.. الزميل الفنان رشيد عساف بخير والحمد لله، ونتمنّى على جميع المواقع الفنية والصفحات الصفراء التأكد قبل نشر أي خبر، وإذا لم يصدر من نقابة الفنانين، فهو خبر منفي حُكمًا. وشكرًا لتفهمكم.