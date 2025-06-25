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فنون ومشاهير

ما حقيقة وفاة الفنان السوري رشيد عساف إثر تعرضه لنوبة قلبية؟

Lebanon 24
25-06-2025 | 00:50
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انتشرت في الساعات الماضية شائعة وفاة الفنان السوري رشيد عساف إثر تعرضه لنوبة قلبية.
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وما إن انتشرت هذه الأخبار  عبر مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى سارعت نقابة الفنانين السوريين إلى نفيها بشكل قاطع، مطمئنة جمهوره ومحبيه في بيان رسمي مقتضب.

وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: تنويه.. الزميل الفنان القدير رشيد عساف بخير والحمد لله، ونتمنّى على جميع المواقع الفنية والصفحات الصفراء التأكد قبل نشر أي خبر،  وإذا لم يصدر من نقابة الفنانين، فهو خبر منفي حُكمًا. وشكرًا لتفهمكم.




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