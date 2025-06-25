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فنون ومشاهير
خبر حزين.. وفاة نجم شهير بعد صراع قصير مع مرض السرطان (صور)
Lebanon 24
25-06-2025
|
02:22
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في خبر حزين، توفي المغني والممثل الأميركي الشهير بوبي
شيرمان
، أحد أبرز نجوم الستينيات، عن عمر ناهز الـ81 عاما، بعد معاناة قصيرة مع مرض السرطان، وفق ما أعلنت زوجته
بريجيت
بوبلون وصديقه المقرب
الممثل جون
ستاموس.
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وقالت أرملته في بيان مؤثر: "رحل زوجي الحبيب بوبي وهو ممسك
بيدي
، كما عاش طوال 29 عاما من زواجنا بحب وثبات ورحمة لا تتزعزع. كنت
سندريلا
حياته، وكان أميري الساحر".
وكانت بوبلون أعلنت في آذار الماضي عن إصابة شيرمان بسرطان في مرحلته الرابعة، مطالبة الجمهور باحترام خصوصيته، مؤكدة أن حالته الصحية تدهورت سريعا خلال الأسابيع الماضية، حيث بدأ يفقد قدرته على الحركة والنطق، إلى أن فارق الحياة.
وبرز بوبي شيرمان، واسمه الكامل
روبرت
كابوت شيرمان الابن، في الستينيات كمغنٍ وممثل محبوب من قبل المراهقين، حيث حققت أغانيه مثل Julie, Do Ya Love Me وEasy Come, Easy Go نجاحاً واسعاً، ودخلت المراتب الأولى في قائمة Billboard Hot 100، محققة مبيعات ذهبية. كما أصدر 10 ألبومات خلال مسيرته الغنائية.
أما على صعيد التمثيل، فقد اشتهر بدور "
جيريمي
بولت" في مسلسل Here Come the Brides عام 1968، إلى جانب مشاركاته في أعمال تلفزيونية شهيرة منها Fantasy Island وThe Love Boat، وكان آخر ظهور تلفزيوني له عام 1997 في مسلسل Frasier. (إرم نيوز)
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