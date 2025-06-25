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فنون ومشاهير

بعد زواج دام 27 عاماً.. النجم الشهير ينفصل رسميا عن زوجته (صورة)

Lebanon 24
25-06-2025 | 03:29
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قامت محكمة مقاطعة سوفولك العليا بولاية نيويورك بإغلاق رسميًا ملف طلاق الممثل الأسترالي هيو جاكمان وزوجته دبورا-لي فورنيس.
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وتقدمت دبورا-لي فورنيس، البالغة من العمر 69 عامًا، بطلب الطلاق في 27 أيار الماضي، بعد نحو عامين من إعلان الثنائي انفصالهما في أيلول 2023 بعد زواج استمر 27 عاما. 

وبحسب المستندات، لم يكن هناك نزاع قانوني بين الطرفين، واقتصر الأمر على المصادقة القضائية ليصبح القرار نافذًا.

وفي تعليق مقتضب بعد تقديم الطلب، عبّرت فورنيس عن مشاعرها تجاه التجربة، قائلة إنها اختبرت مشاعر الخذلان والألم، لكنها وجدت في ما مرت به طريقًا لفهم أعمق للذات وإعادة ترتيب أولوياتها الحياتية وفق معاييرها الشخصية.

وارتبط جاكمان وفورنيس عام 1996، وكانا من بين الثنائيات الأكثر استقرارًا في الأوساط الفنية، ولديهما طفلان بالغين، آفا وأوسكار. وكان الثنائي قد أكد عند إعلان الانفصال أن العائلة ستبقى محور الاهتمام، داعين إلى احترام خصوصيتهما.(العين)
 
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