Advertisement

فنون ومشاهير

ما بقلّو غير "أبو حميد".. فنان سوري شهير يُثير الجدل بتصريحاته عن الرئيس أحمد الشرع (فيديو)

Lebanon 24
25-06-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1382347-638864461356062452.jpg
Doc-P-1382347-638864461356062452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حلّ الفنان السوري نوار بلبل ضيفا في برنامج "كيد النساء" مع زين كرزون.

وأطلق بلبل عدة تصريحات، مشيرا إلى انه يعود للتظاهر مجددا في الشارع عندما يخون الحكم الجديد الشارع السوري ودم الشهداء وعندما لا يحقق العدالة للناس.
 
 
Advertisement
 
وتابع بلبل في رسالة للرئيس السوري أحمد الشرع : أنا ما بقلّو غير "أبو حميد" لأنه قريب جدا من الناس من خلال خطابه وكلامه.

وأشار إلى عدم لقائه بعد بالرئيس الشرع

مواضيع ذات صلة
ببدلة "غريبة".. فنان شهير يتزوج بأجواء فخمة ويُثير الجدل بإطلالته غير العادية (فيديو)
lebanon 24
25/06/2025 12:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
التقى الأسد مرتين: تصريحات نارية للممثل السوري عباس النوري وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
lebanon 24
25/06/2025 12:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"كل الرجال نسوانجية".. فنان لبناني شهير يتحدث عن حياته الحميمة ويُثير الجدل (فيديو)
lebanon 24
25/06/2025 12:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"باي باي يا أكبر كذبة"... فنان شهير يثير الجدل بمنشوراته بعد أنباء زواج طليقته (صور)
lebanon 24
25/06/2025 12:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:50 | 2025-06-25
03:29 | 2025-06-25
02:56 | 2025-06-25
02:22 | 2025-06-25
01:40 | 2025-06-25
00:50 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24