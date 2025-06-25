ما بقلّو غير "أبو حميد".. فنان سوري شهير يُثير الجدل بتصريحاته عن الرئيس أحمد الشرع (فيديو)

حلّ الفنان السوري نوار ضيفا في برنامج "كيد النساء" مع .



وأطلق بلبل عدة تصريحات، مشيرا إلى انه يعود للتظاهر مجددا في الشارع عندما يخون الحكم الجديد ودم وعندما لا يحقق العدالة للناس.

وتابع بلبل في رسالة للرئيس السوري : أنا ما بقلّو غير " " لأنه قريب جدا من الناس من خلال خطابه وكلامه.



وأشار إلى عدم لقائه بعد بالرئيس .