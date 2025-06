نشرت الفنانة مقاطع فيديو غريبة تم تركيبها بواسطة بهدف الترويج لأغانيها بطريقة مبتكرة وعصرية.



وتظهر ميريام في الفيديو الاول بكامل اناقتها بفستان من الاسود وهي تغني أغنيتها "انا والشوق"، ليخرج من فمها كمية كبيرة من الدخان الأسود وسرعان ما يتحول الى باقة من الورود الزهرية في مشهد سوريالي غير واقعي.

واستعانت في مقطع آخر بمجموعة من الدمى على شكل ملائكة تتطاير فوق رأسها وترقص بحركات متناسقة على ألحان اغنية "قولوا لحبيبي"، في مشهد يتناسب مع أجواء الكيب واطلالتها الصيفية التي اختارت ان تكون طبيعية من دون مكياج او فيلتر.



واكملت ابتكاراتها في عالم الـ AI بمقطع عفوي ظهرت فيها بتسريحة شعر ناعمة، حيث رفعت شعرها بالكامل مع غرة لتتحول بعدها باللوك نفسه الى جنية من جنيات ديزتي في غاية الجمال على اغنية You raise me up التي قدمتها بصوتها قبل فترة.



ونالت المقاطع اعجاب الآلاف من متابعيها، ولكنها كالعادة ألغت خاصية التعليقات ولم تسمح للجمهور بالتعبير عن رأيه بابتكاراتها الفنية وطريقتها الجديدة في الترويج لأغانيها القديمة والحديثة. (لها)