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فنون ومشاهير
رغم مُحاولات الأطباء... وفاة فنان قدير بعد صراع طويل مع المرض (صورة)
Lebanon 24
25-06-2025
|
05:25
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توفي الفنان المصري
عماد محرم
، عن عمر ناهز 74 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، في مستشفى في مدينة الشيخ
زايد
في
الجيزة
، بعد محاولات عديدة من الأطباء للسيطرة على حالته الصحية المتدهورة.
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وكشف مصدر مقرب من أسرة محرم، أن الفنان الراحل كان يعاني من أزمات صحية طيلة السنوات الأربع الماضية، حيث دخل غرفة العناية المركزة لأكثر من مرة، نظراً لمعاناته من ضعف في عضلة القلب وانخفاض نسبة الأكسجين في
الدم
، ولم تستقر حالته إلا لفترة قصيرة للغاية.
وأضاف المصدر أنه تعرض لجلطة في المخ منذ عدة أشهر، والتي أثرت على قدرته على الكلام بشكل طبيعي، لكن ما زاد الأمر خطورة هو تعرضه لجلطة أخرى تسببت في تدهور حالته بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه الجلطة شكلت خطورة على حياته، وأدت لتدهور حالته وتوفي
صباح اليوم
الأربعاء. (العربية)
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