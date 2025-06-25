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فنون ومشاهير
زوجته أعلنت الخبر الحزين... وفاة ممثل بعد سنوات من المعاناة مع مرض السرطان
Lebanon 24
25-06-2025
|
06:49
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تُوفِيَ الممثل الأميركي جو مارينيلي، المعروف بدوره في مسلسل "
general hospital
"، عن عمر ناهز 68 عاماً.
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وأكدت وكيلة أعماله
جولي سميث
، أنّ "مارينيلي عانى لسنوات من سرطان المعدة والحلق".
أما جين مارينيلي زوجة الراحل، فأعلنت نبأ الوفاة لصحيفة "
هوليوود
ريبورتر". (ارم نبوز)
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