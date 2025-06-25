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فنون ومشاهير

زوجته أعلنت الخبر الحزين... وفاة ممثل بعد سنوات من المعاناة مع مرض السرطان

Lebanon 24
25-06-2025 | 06:49
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تُوفِيَ الممثل الأميركي جو مارينيلي، المعروف بدوره في مسلسل "general hospital"، عن عمر ناهز 68 عاماً.
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وأكدت وكيلة أعماله جولي سميث، أنّ "مارينيلي عانى لسنوات من سرطان المعدة والحلق".
 
أما جين مارينيلي زوجة الراحل، فأعلنت نبأ الوفاة لصحيفة "هوليوود ريبورتر". (ارم نبوز)
 
 
 
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