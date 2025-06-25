زوجته أعلنت الخبر الحزين... وفاة ممثل بعد سنوات من المعاناة مع مرض السرطان

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تُوفِيَ الممثل الأميركي جو مارينيلي، المعروف بدوره في مسلسل " "، عن عمر ناهز 68 عاماً.وأكدت وكيلة أعماله ، أنّ "مارينيلي عانى لسنوات من سرطان المعدة والحلق".