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فنون ومشاهير
معتصم النهار يتحدث عن فنانة مصرية شهيرة.. والأخيرة ترد! (صورة)
Lebanon 24
25-06-2025
|
12:35
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يواصل الفنان السوري
معتصم النهار
خطواته نحو التوسع في الساحة الفنية
المصرية
، من خلال مشاركات جديدة في الدراما والسينما، حيث يخوض حالياً تجربته الأولى في الدراما المصرية عبر مسلسل "أنا أنت.. أنت
مش أنا
"، إلى جانب الفنانة
ميرنا نور الدين
.
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المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية الكوميدية، وتدور أحداثه في أجواء عصرية ترتبط بالعالم الرقمي، حيث يناقش موضوعات مثل الميتافيرس وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الإنسانية. ويعتبر النهار هذا العمل محطة مهمة في مسيرته، وفرصة لفتح
آفاق
جديدة مع الجمهور المصري.
من جهة أخرى، كشف
معتصم
النهار عن رغبته الكبيرة في العمل مع الفنانة المصرية
مي عز الدين
، قائلاً في تصريحات إعلامية: "مي
عز الدين
فنانة ممتعة ومتنوعة في أدوارها بين
الكوميديا
والدراما، وأنا شخصيًا أستمتع بمشاهدتها وأتمنى أن يجمعنا عمل مشترك".
ولاقت هذه التصريحات تفاعلاً سريعاً من مي عز الدين، التي ردت عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، قائلة: "بشكرك وربنا يجمعنا على خير في عمل بإذن الله"، ما فتح الباب أمام جمهور الطرفين لترقب هذا التعاون المحتمل.
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