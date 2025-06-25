معتصم النهار يتحدث عن فنانة مصرية شهيرة.. والأخيرة ترد! (صورة)

Advertisement

يواصل الفنان السوري خطواته نحو التوسع في الساحة الفنية ، من خلال مشاركات جديدة في الدراما والسينما، حيث يخوض حالياً تجربته الأولى في الدراما المصرية عبر مسلسل "أنا أنت.. أنت "، إلى جانب الفنانة .المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية الكوميدية، وتدور أحداثه في أجواء عصرية ترتبط بالعالم الرقمي، حيث يناقش موضوعات مثل الميتافيرس وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الإنسانية. ويعتبر النهار هذا العمل محطة مهمة في مسيرته، وفرصة لفتح جديدة مع الجمهور المصري.من جهة أخرى، كشف النهار عن رغبته الكبيرة في العمل مع الفنانة المصرية ، قائلاً في تصريحات إعلامية: "مي فنانة ممتعة ومتنوعة في أدوارها بين والدراما، وأنا شخصيًا أستمتع بمشاهدتها وأتمنى أن يجمعنا عمل مشترك".ولاقت هذه التصريحات تفاعلاً سريعاً من مي عز الدين، التي ردت عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، قائلة: "بشكرك وربنا يجمعنا على خير في عمل بإذن الله"، ما فتح الباب أمام جمهور الطرفين لترقب هذا التعاون المحتمل.