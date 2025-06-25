Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 21 عامًا.. فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب معًا مجددًا!

Lebanon 24
25-06-2025 | 14:42
A-
A+
Doc-P-1382662-638864848809765524.jpg
Doc-P-1382662-638864848809765524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال عن تفاصيل التعاون الفني المنتظر بين النجم اللبناني فضل شاكر والنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، مؤكدة في تصريح خاص لموقع "فوشيا" أن الثنائي انتهيا من تسجيل ديو غنائي جديد بعنوان "حدوته"، باللهجة المصرية، من كلماتها وألحانها، وتوزيع حسام صعبي.
Advertisement

وأوضحت جمال أن عمليات الميكساج والماسترينغ جارية حاليًا، فيما لم يُحسم موعد طرح الأغنية بعد، إلا أن التقديرات تشير إلى إمكانية صدورها في النصف الثاني من شهر تموز المقبل.

وأشارت إلى أن العمل سيحمل طابعًا طربيًا يمزج بين الإحساس والرومانسية، وقالت: "يعرف الجمهور العربي أن أهم صوتين يحملان الإحساس هما فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب، لذا كان من الضروري تقديم عمل يليق بقيمتهما وبمحبة الجمهور لهما".

وعن المقارنة المتوقعة بين "حدوته" وديو "العام الجديد" الشهير الذي جمع النجمين قبل 21 عامًا، اعتبرت جمانة جمال أن "العمل الجديد لا يقل جمالاً وجاذبية، ويحمل إحساسًا صادقًا ورومانسية خاصة"، معربة عن ثقتها في أن ينال إعجاب الجمهور.

كما كشفت الشاعرة اليمنية عن أغنية منفردة جديدة تجمعها بفضل شاكر، ستُطرح في الأسبوع الأول من تموز المقبل، وتحمل طابعًا شاعريًا يدور حول البحر وخيالات العشاق، وهي من كلماتها وألحانها وتوزيع زاف. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
شيرين عبد الوهاب مُجدداً في ورطة.. إليكم السبب
lebanon 24
26/06/2025 01:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
باللهجة اللبنانية.. ديو بين فضل شاكر ونجله قريباً!
lebanon 24
26/06/2025 01:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تطور لافت.. استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب مُجددا إلى التحقيق ما السبب؟
lebanon 24
26/06/2025 01:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب الى إلنيابة بتُهمة السبّ والتهديد
lebanon 24
26/06/2025 01:25:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:42 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2025-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:35 | 2025-06-25
10:42 | 2025-06-25
09:30 | 2025-06-25
07:57 | 2025-06-25
06:49 | 2025-06-25
05:52 | 2025-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24