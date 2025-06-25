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فنون ومشاهير
بعد 21 عامًا.. فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب معًا مجددًا!
Lebanon 24
25-06-2025
|
14:42
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كشفت الشاعرة والملحنة
اليمنية
جمانة جمال عن تفاصيل التعاون الفني المنتظر بين النجم اللبناني
فضل شاكر
والنجمة
المصرية
شيرين عبد الوهاب
، مؤكدة في تصريح خاص لموقع "فوشيا" أن
الثنائي
انتهيا من تسجيل ديو غنائي جديد بعنوان "حدوته"، باللهجة المصرية، من كلماتها وألحانها، وتوزيع حسام صعبي.
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وأوضحت جمال أن عمليات الميكساج والماسترينغ جارية حاليًا، فيما لم يُحسم موعد طرح الأغنية بعد، إلا أن التقديرات تشير إلى إمكانية صدورها في النصف الثاني من شهر
تموز
المقبل.
وأشارت إلى أن العمل سيحمل طابعًا طربيًا يمزج بين الإحساس والرومانسية، وقالت: "يعرف الجمهور العربي أن أهم صوتين يحملان الإحساس هما فضل شاكر وشيرين
عبد الوهاب
، لذا كان من الضروري تقديم عمل يليق بقيمتهما وبمحبة الجمهور لهما".
وعن المقارنة المتوقعة بين "حدوته" وديو "العام الجديد" الشهير الذي جمع النجمين قبل 21 عامًا، اعتبرت جمانة جمال أن "العمل الجديد لا يقل جمالاً وجاذبية، ويحمل إحساسًا صادقًا ورومانسية خاصة"، معربة عن ثقتها في أن ينال إعجاب الجمهور.
كما كشفت الشاعرة اليمنية عن أغنية منفردة جديدة تجمعها بفضل شاكر، ستُطرح في الأسبوع الأول من تموز المقبل، وتحمل طابعًا شاعريًا يدور حول البحر وخيالات العشاق، وهي من كلماتها وألحانها وتوزيع زاف. (فوشيا)
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