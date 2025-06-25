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فنون ومشاهير

طاردها وقطع الطريق عليها.. أزمة خطيرة تشتعل بين أحمد السقا وطليقته مها الصغير هذا ما حصل بينهما

Lebanon 24
25-06-2025 | 23:24
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قامت الإعلامية مها الصغير بتحرير محضر متضامنة مع سائقها في قسم شرطة أول أكتوبر، اتهمت فيه طليقها الفنان المصري أحمد السقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب داخل أحد الكمبوندات السكنية الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.
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وذكرت مها في المحضر، أن السقا طاردها هي وسائقها بسيارته، حيث لاحقهما وقطع عليهما الطريق داخل الكمبوند، ما دفع السائق إلى محاولة تفادي التصادم ومواصلة السير، قبل أن يعود السقا مجددًا ليعتدي بالضرب أولًا على مها الصغير، ثم على السائق عند تدخله.

وأوضحت مها في المحضر أن الواقعة تخللها أيضًا عبارات سب وتهديد، قبل أن تتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير البلاغ.

وأشار السائق إلى أنه حاول التدخل لفض المشاجرة ومنع السقا من التعدي على طليقته، إلا أن الفنان وجه إليه هو الآخر عدة ضربات، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في المحضر للوقوف على تفاصيل الواقعة، والاستماع لأقوال الطرفين والشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.(لها)
 
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