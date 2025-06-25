بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)

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تحدثت الفنانة عن الأسباب التي دفعتها لمشاركة صورها خلال فترة الحمل، رغم الهجوم الذي تعرّضت له من بعض المتابعين على ، ووصفت بعض التعليقات بأنها تجاوزت حدود النقد وتحولت إلى إساءات شخصية.وخلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية على قناة dmc، قالت سلمى: "الناس قفشت أوي إزاي تبيني بطنك! أنا شايفاها حاجة جميلة، وأنا فعلاً مبحسبش الأمور إني ممثلة ولازم أفكر الناس هتقول إيه... ودي حاجة ساعات بندم عليها".وأضافت أن بعض التعليقات حملت تنمرًا وإساءات مبالغ فيها، موضحة: "كان في وقلة أدب، وإن دي حاجة ضد المجتمع وإيه المنظر ده... أمك وأمي ومراتك وبنتك كلنا مرينا بالمنظر ده، ودي حاجة المفروض أحتفل بيها، مش أقعد في البيت بسببها".ولم تُخفِ سلمى انزعاجها من بعض الرسائل المسيئة التي وصلت إلى حد الدعاء عليها والتطاول على أفراد أسرتها، مشيرة إلى أنها فكرت جديًا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين. وقالت: "معنديش مشكلة تنتقد، بس إنك تغلط وتطاول على لسه متولدش... ده كان شيء مفجع، وناس دعت عليا وشتمت عيلتي وجوزي وبنتي وأمي وأخويا وأبويا".وكانت سلمى قد رزقت بابنتها "صوفيا" في شباط 2025، وغابت عن موسم هذا العام. (نواعم)