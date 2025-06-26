29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما قاله في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
26-06-2025
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب الفنان
راغب علامة
بجدل واسع إثر تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مؤخرا على هامش مشاركته في مهرجان موازين في
المغرب
، حيث تحدث عن رأيه في أوبريت "الحلم العربي"، واصفًا إياه بأنه "عمل تجاري بحت".
Advertisement
وأوضح
راغب
أنه يفضل تقديم الأعمال الإنسانية التي تلامس مشاعر الناس وتتجاوز الانتماءات الطائفية والدينية، قائلًا:"أنا لما أعمل عمل عربي مشترك، بحب يكون عن الإنسانية، لأنها اللي بتجمع كل الناس، مهما اختلفنا في الديانة أو الطائفة أو الجنسية."
وفي هذا السياق، رد الدكتور
مدحت العدل
، كاتب أوبريت "الحلم العربي"، على تصريحات راغب علامة، حيث قال لـ ET:"أنا بس نفسي أفهم من الذي زكّى راغب علامة في هذا الموضوع، وهل هو كان معانا في الحلم العربي عشان يعرف إذا كان عمل تجاري أو لا؟ وحتى لو كان تجاري، فين العيب؟ هو خلط حاجتين في قلب بعض".
وأضاف العدل:"هو بيقول إنه مش بيعبر عن قضية؟ إزاي؟! ده عمل كسر الدنيا ونجح أكتر من 'وطني حبيبي' في الوطن العربي كله! بيتكلم عن الحلم العربي والوحدة.. مش ده تعبير عن قضية؟!".
وتابع:"هو لو دخل في نوايايا وأنا بكتبه؟ لا طبعًا. أنا راجل عروبي واتربيت في عهد
جمال عبد الناصر
والوحدة العربية، ولما جاتلي الفرصة كتبت هذا الموقف بصدق، ونجح ووصل للناس. يبقى أنا كتبته بصدق".
وختم حديثه قائلاً:"هو حر في رأيه، بس عنده اختلاط في المفاهيم. معتقد إن النجاح الجماهيري يعني إن العمل مش بيعبر عن قضية، وده غير صحيح. في أفلام عن مانديلا وكتب
طه حسين
كانت بتتكلم عن موقف فلفسي وقيمة ونجحت تجاريا وده مش عيب". (ET)
مواضيع ذات صلة
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا فعل مع المُعجبات (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا فعل مع المُعجبات (فيديو)
26/06/2025 16:47:18
26/06/2025 16:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت وكأنها شقيقتهما وليس والدتهما.. زوجة راغب علامة تُثير الجدل برقصها مع ابنها لؤي في باريس (فيديو)
Lebanon 24
بدت وكأنها شقيقتهما وليس والدتهما.. زوجة راغب علامة تُثير الجدل برقصها مع ابنها لؤي في باريس (فيديو)
26/06/2025 16:47:18
26/06/2025 16:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان سوريّ يُثير الجدل كثيراً... أصبح نسخة عن راغب علامة شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
فنان سوريّ يُثير الجدل كثيراً... أصبح نسخة عن راغب علامة شاهدوا الفيديو
26/06/2025 16:47:18
26/06/2025 16:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أثار الجدل مجددًا... هذا ما فعله محمد رمضان داخل طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
أثار الجدل مجددًا... هذا ما فعله محمد رمضان داخل طائرته الخاصة (فيديو)
26/06/2025 16:47:18
26/06/2025 16:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ذكر أم أنثى؟ تعرفوا إلى جنس مولود وائل كفوري من زوجته شانا عبود
Lebanon 24
ذكر أم أنثى؟ تعرفوا إلى جنس مولود وائل كفوري من زوجته شانا عبود
09:26 | 2025-06-26
26/06/2025 09:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
08:19 | 2025-06-26
26/06/2025 08:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى.. فنان شهير يُحيي حفلاً على العُكاز (فيديو)
Lebanon 24
بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى.. فنان شهير يُحيي حفلاً على العُكاز (فيديو)
07:22 | 2025-06-26
26/06/2025 07:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
04:56 | 2025-06-26
26/06/2025 04:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل 5 أيام من الاحتفال بعيد ميلادها.. رحيل نجمة شهيرة قدمت العديد من الأعمال البارزة (صور)
Lebanon 24
قبل 5 أيام من الاحتفال بعيد ميلادها.. رحيل نجمة شهيرة قدمت العديد من الأعمال البارزة (صور)
04:44 | 2025-06-26
26/06/2025 04:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!
Lebanon 24
تعويض بـ500 دولار في لبنان.. "مصيبة مالية"!
14:30 | 2025-06-25
25/06/2025 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
Lebanon 24
هذا ما حصل عند مدخل المطار.. صورة لـ"نصرالله وخامنئي"!
11:47 | 2025-06-25
25/06/2025 11:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن الطيارين الذين قصفوا إيران.. هكذا عاشوا 37 ساعة في الجو!
13:00 | 2025-06-25
25/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
03:53 | 2025-06-26
26/06/2025 03:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
معتصم النهار يتحدث عن فنانة مصرية شهيرة.. والأخيرة ترد! (صورة)
Lebanon 24
معتصم النهار يتحدث عن فنانة مصرية شهيرة.. والأخيرة ترد! (صورة)
12:35 | 2025-06-25
25/06/2025 12:35:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:26 | 2025-06-26
ذكر أم أنثى؟ تعرفوا إلى جنس مولود وائل كفوري من زوجته شانا عبود
08:19 | 2025-06-26
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
07:22 | 2025-06-26
بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى.. فنان شهير يُحيي حفلاً على العُكاز (فيديو)
04:56 | 2025-06-26
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
04:44 | 2025-06-26
قبل 5 أيام من الاحتفال بعيد ميلادها.. رحيل نجمة شهيرة قدمت العديد من الأعمال البارزة (صور)
04:07 | 2025-06-26
صورة التقطت لعادل إمام مع فنانة شهيرة في شوارع القاهرة تنتشر.. ما صحتها؟
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
26/06/2025 16:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
26/06/2025 16:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
26/06/2025 16:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24