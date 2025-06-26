مُجدداً راغب علامة يُثير الجدل.. هذا ما قاله في المغرب (فيديو)

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وأوضح أنه يفضل تقديم الأعمال الإنسانية التي تلامس مشاعر الناس وتتجاوز الانتماءات الطائفية والدينية، قائلًا:"أنا لما أعمل عمل عربي مشترك، بحب يكون عن الإنسانية، لأنها اللي بتجمع كل الناس، مهما اختلفنا في الديانة أو الطائفة أو الجنسية." تسبب الفنان بجدل واسع إثر تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مؤخرا على هامش مشاركته في مهرجان موازين في ، حيث تحدث عن رأيه في أوبريت "الحلم العربي"، واصفًا إياه بأنه "عمل تجاري بحت".وأوضح أنه يفضل تقديم الأعمال الإنسانية التي تلامس مشاعر الناس وتتجاوز الانتماءات الطائفية والدينية، قائلًا:"أنا لما أعمل عمل عربي مشترك، بحب يكون عن الإنسانية، لأنها اللي بتجمع كل الناس، مهما اختلفنا في الديانة أو الطائفة أو الجنسية."

وفي هذا السياق، رد الدكتور ، كاتب أوبريت "الحلم العربي"، على تصريحات راغب علامة، حيث قال لـ ET:"أنا بس نفسي أفهم من الذي زكّى راغب علامة في هذا الموضوع، وهل هو كان معانا في الحلم العربي عشان يعرف إذا كان عمل تجاري أو لا؟ وحتى لو كان تجاري، فين العيب؟ هو خلط حاجتين في قلب بعض".



وأضاف العدل:"هو بيقول إنه مش بيعبر عن قضية؟ إزاي؟! ده عمل كسر الدنيا ونجح أكتر من 'وطني حبيبي' في الوطن العربي كله! بيتكلم عن الحلم العربي والوحدة.. مش ده تعبير عن قضية؟!".



وتابع:"هو لو دخل في نوايايا وأنا بكتبه؟ لا طبعًا. أنا راجل عروبي واتربيت في عهد والوحدة العربية، ولما جاتلي الفرصة كتبت هذا الموقف بصدق، ونجح ووصل للناس. يبقى أنا كتبته بصدق".



وختم حديثه قائلاً:"هو حر في رأيه، بس عنده اختلاط في المفاهيم. معتقد إن النجاح الجماهيري يعني إن العمل مش بيعبر عن قضية، وده غير صحيح. في أفلام عن مانديلا وكتب كانت بتتكلم عن موقف فلفسي وقيمة ونجحت تجاريا وده مش عيب". (ET)