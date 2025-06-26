نجم شهير يدفع 100 ألف دولار لزوجته لارتداء ملابس داخلية في الأماكن العامة! (صور)

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وعرض مؤسّس علامة "ييزي" في البداية مجموعة من حمّالات والملابس الداخلية الصالحة للأكل، التي ارتدتها سينسوري في نزهة مع ويست في يوم السبت الماضي، لكن المهندسة المعمارية رفضت رفضاً قاطعاً ما لم يدفع لها مغنّي الراب "سترونغر" المبلغ الصادم، وفقاً لما ذكره مصدر لصحيفة "يو إس صن".



وأفادت الصحيفة بأن "هوس" الفنان المتورط في مشاكل بتجهيز سينسوري قد أدى إلى دفع تعويض "يصل إلى 400 ألف دولار".



وأوضح المصدر المطلع أيضاً أن ويست، البالغ من العمر 48 عاماً، يواصل توجيه إطلالات زوجته عارضة الأزياء القصيرة لإبراز "شخصيته الجريئة"، ولضمان أن يعتقد الجمهور بأن سينسوري، البالغة من العمر 30 عاماً، هي "أكثر امرأة مثيرة على قيد الحياة". كشفت تقارير إعلامية بأن المغني الأميركي كانييه عرض على زوجته عرضاً مغرياً بـ 100 ألف دولار مقابل ارتدائها مجموعة ملابس داخلية من الحلوى في الأماكن العامة.وعرض مؤسّس علامة "ييزي" في البداية مجموعة من حمّالات والملابس الداخلية الصالحة للأكل، التي ارتدتها سينسوري في نزهة مع ويست في يوم السبت الماضي، لكن المهندسة المعمارية رفضت رفضاً قاطعاً ما لم يدفع لها مغنّي الراب "سترونغر" المبلغ الصادم، وفقاً لما ذكره مصدر لصحيفة "يو إس صن".وأفادت الصحيفة بأن "هوس" الفنان المتورط في مشاكل بتجهيز سينسوري قد أدى إلى دفع تعويض "يصل إلى 400 ألف دولار".وأوضح المصدر المطلع أيضاً أن ويست، البالغ من العمر 48 عاماً، يواصل توجيه إطلالات زوجته عارضة الأزياء القصيرة لإبراز "شخصيته الجريئة"، ولضمان أن يعتقد الجمهور بأن سينسوري، البالغة من العمر 30 عاماً، هي "أكثر امرأة مثيرة على قيد الحياة".

وأفاد المصدر للصحيفة بأن زوجة ويست، التي لا تزال ترتدي ملابس خفيفة أثناء تجوّلها، "اكتشفت كيفية استغلال كل هذا لمصلحتها".



وأوضح المصدر: "العديد من الملابس لا تناسب ذوقها. لكنها تخبره بأنها سترتديها إذا تقاضت أجراً".



وعلى الرغم من أن مغنّي الراب كان مستاءً في البداية من أجر سينسوري "على كل إطلالة أو فعالية"، إلا أنه الآن سعيد بهذا الاتفاق، وفقاً لصحيفة "ذا صن".



وأضاف المصدر: "إنها تستغل صورتها بشكل أساسي"، وهم يعتقدون أنها كسبت حوالى 3 ملايين دولار منذ بدء اتفاقهما.

وفي بيان ساخر على ما يبدو، حصلت عليه صفحة "بيج سيكس" يوم أمس الأربعاء، قال ممثل ويست إن مغنّي الراب "تفاوض على أجر قدره 250 ألف دولار لارتداء هذا الزي بسبب اختلافات إبداعية".



وأضاف البيان: "شعرت بيانكا بأن الحلوى تُنتج خط ظل غير مُرضٍ، لكن يي لم تكن مستعدة للتضحية بحاسة الشّم".



وورد أيضاً أن ويست دفع للعارضة 120 ألف دولار لارتداء فستان شفّاف مثير للجدل على السجادة الحمراء لحفل جوائز "غرامي" في شباط الماضي.



ورفضت سينسوري، وفقاً للمصدر، عدداً من المنشورات المقترحة على ، وامتنعت عن المشاركة في أي نشاط سياسي.