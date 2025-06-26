استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟

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تقدّم المحامي فهد وكيلاً عن المدير السابق للسوشيال ميديا الخاصة بالفنانة ، بإنذار الى الأخيرة يطلب فيه حضورها الى قسم شرطة الشيخ .وكشف مرزوق أنه طلب حضور الى ، لاستلام كلمات المرور الخاصة بصفحاتها على ، خاصة بعد إنهاء التعامل بينها وبين موكّله، وإذا لم تحضر فسيتم إثبات ذلك في محضر رسمي أمام رجال المباحث.وأضاف أن موكّله تلقى اتصالاً هاتفياً من محامي الوهاب يطالبه باستلام كلمات المرور، إلا أن موكّله قال إن صاحبة الحق وحدها المخوّلة الحصول على كلمات مرور الصفحات، حفاظاً على حقوقها المادية والأدبية.من ناحية أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب للعودة بقوة الى المسرح ، حيث تحيي حفل ختام الـ20 من "مهرجان موازين"، السبت المقبل بعد غياب لتسع سنوات عن المهرجان. (لها)