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فنون ومشاهير

استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 01:44
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تقدّم المحامي فهد مرزوق وكيلاً عن المدير السابق للسوشيال ميديا الخاصة بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بإنذار الى الأخيرة يطلب فيه حضورها الى قسم شرطة الشيخ زايد.
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وكشف مرزوق أنه طلب حضور شيرين عبد الوهاب الى قسم الشرطة، لاستلام كلمات المرور الخاصة بصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إنهاء التعامل بينها وبين موكّله، وإذا لم تحضر فسيتم إثبات ذلك في محضر رسمي أمام رجال المباحث.

وأضاف أن موكّله تلقى اتصالاً هاتفياً من محامي شيرين عبد الوهاب يطالبه باستلام كلمات المرور، إلا أن موكّله قال إن صاحبة الحق وحدها المخوّلة الحصول على كلمات مرور الصفحات، حفاظاً على حقوقها المادية والأدبية.

من ناحية أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب للعودة بقوة الى المسرح المغربي، حيث تحيي حفل ختام الدورة الـ20 من "مهرجان موازين"، السبت المقبل بعد غياب لتسع سنوات عن المهرجان. (لها)

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