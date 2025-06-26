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فنون ومشاهير
شعر بآلام حادة ونقل بشكل عاجل إلى المستشفى.. فنان قدير يتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة وهذا وضعه (صورة)
Lebanon 24
26-06-2025
|
01:55
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أصيب الفنان
المصري محمد
عبد الجواد
بوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى في
القاهرة
.
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وفي أول تعليق رسمي، طمأن نقيب المهن التمثيلية الدكتور
أشرف زكي
الجمهور، مؤكداً أن الفنان يعاني من تمزق في الأربطة ويخضع حالياً للعلاج والراحة.
وقال أشرف زكي لوسائل إعلام محلية: "تواصلت مع الفنان
محمد عبد
الجواد
واطمأننت عليه، الحمد لله حالته مستقرة، ويعاني فقط من تمزق في الأربطة، وسيخضع لفترة علاج بسيطة بإذن الله".
وبادرت أسرته كانت بنقله بشكل عاجل إلى المستشفى فور شعوره بآلام حادة، وخضع لعدد من الفحوصات الطبية الدقيقة، أثبتت إصابته دون مضاعفات خطيرة.
ويُعد محمد عبد الجواد من الأسماء المميزة في الساحة الفنية
المصرية
، حيث بدأ مشواره من المسرح الجامعي بعد تخرجه من
كلية التجارة
، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لينطلق بعدها في مسيرة حافلة في السينما والمسرح والتلفزيون.
ومن أبرز محطاته الفنية مشاركته في فيلم "الطريق إلى إيلات"، إلى جانب عدد من الأعمال المهمة منها:
"الصبر في الملاحات"، "ليلة ساخنة"، "الصاغة"، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور.(24)
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