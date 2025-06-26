ابن عادل إمام يتعرّض لإصابة خلال تصوير مشهد "خطير".. هذا ما حصل معه

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ورغم الإصابة، رفض إمام، التوقف عن التصوير، متمسكاً باستكمال مشاهده حفاظاً على جدول العمل. تعرّض النجم المصري ، لإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن من فيلمه الجديد "صقر وكناريا"، حيث أصيب بالتواء في قدمه خلال تنفيذ حركة "خطيرة" بإحدى المناطق الصحراوية.ورغم الإصابة، رفض إمام، التوقف عن التصوير، متمسكاً باستكمال مشاهده حفاظاً على جدول العمل.

المشهد الذي وقع فيه الحادث كان ضمن سلسلة من المطاردات الحركية التي يتضمنها الفيلم، والذي يراهن عليه إمام باعتباره "مغامرة سينمائية من نوع خاص".



في "صقر وكناريا"، يقدّم ثنائياً غير معتاد مع الفنان شيكو، في إطار كوميدي أكشن، حيث يجسدان شخصيتي صديقين يسلك كل منهما طريقاً مختلفاً، في صراع يجمع بين السوداء والتشويق.



علما ان الفيلم يُصوّر بين مصر، ولندن، وعدد من العواصم الأوروبية، ويشارك في بطولته كل من ، يارا ، ورنا رئيس، مع ظهور خاص لاسمين كبيرين كضيوف شرف في أحداث العمل، وسط تكتم من صُنّاع الفيلم.(24)