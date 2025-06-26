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فنون ومشاهير

ابن عادل إمام يتعرّض لإصابة خلال تصوير مشهد "خطير".. هذا ما حصل معه

Lebanon 24
26-06-2025 | 03:03
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تعرّض النجم المصري محمد عادل إمام، لإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن من فيلمه الجديد "صقر وكناريا"، حيث أصيب بالتواء في قدمه خلال تنفيذ حركة "خطيرة" بإحدى المناطق الصحراوية.
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ورغم الإصابة، رفض إمام، التوقف عن التصوير، متمسكاً باستكمال مشاهده حفاظاً على جدول العمل. 
 
 
 
 
 
المشهد الذي وقع فيه الحادث كان ضمن سلسلة من المطاردات الحركية التي يتضمنها الفيلم، والذي يراهن عليه إمام باعتباره "مغامرة سينمائية من نوع خاص".

في "صقر وكناريا"، يقدّم محمد إمام ثنائياً غير معتاد مع الفنان شيكو، في إطار كوميدي أكشن، حيث يجسدان شخصيتي صديقين يسلك كل منهما طريقاً مختلفاً، في صراع يجمع بين الكوميديا السوداء والتشويق.

علما ان الفيلم يُصوّر بين مصر، ولندن، وعدد من العواصم الأوروبية، ويشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، يارا السكري، ورنا رئيس، مع ظهور خاص لاسمين كبيرين كضيوف شرف في أحداث العمل، وسط تكتم من صُنّاع الفيلم.(24)
 
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