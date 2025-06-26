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فنون ومشاهير

خطأ طبي كاد يفقدها بصرها.. فنانة شهيرة تروي ما حصل معها وتحذر (صورة)

Lebanon 24
26-06-2025 | 03:17
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وجهت الفنانة المصرية إيناس عز الدين صرخة استغاثة عبر حسابها على "فيسبوك" وذلك بعد تعرضها لحالة صحية خطيرة نتيجة خطأ طبي، كاد أن يسبب لها فقدانًا جزئيًا للبصر. 
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وروت ايناس تفاصيل معاناتها بعد استخدام علاج يحتوي على الكورتيزون دون تحذير مسبق، رغم معاناتها من حساسية نادرة تجاه هذا النوع من الأدوية.

وأشارت إلى أن حالتها بدأت بقطع في ملتحمة العين بمقدار 1.5 مل، لكن الوضع تفاقم ليصل إلى أكثر من 3.5 مل، مصحوبًا بالتهاب شديد وانتفاخ، جعل الرؤية شبه مستحيلة في تلك العين. 

وكتبت قائلة:"أنا متقاليش إن القطرة والمرهم فيهم كورتيزون، وأنا عندي حساسية ضده... النتيجة إني مهددة بعملية جراحية لإزالة الجزء المتضرر من الملتحمة."
 
 
 
 
وهاجمت ايناس الأطباء الذين لا يبلغون المرضى بمكونات العلاج، مؤكدة أن استخدامها للكورتيزون كان يمكن تفاديه لو تم تنبيهها، كما يحدث في تخصصات طبية أخرى.

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