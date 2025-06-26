خطأ طبي كاد يفقدها بصرها.. فنانة شهيرة تروي ما حصل معها وتحذر (صورة)

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وجهت الفنانة صرخة استغاثة عبر حسابها على " " وذلك بعد تعرضها لحالة صحية خطيرة نتيجة خطأ طبي، كاد أن يسبب لها فقدانًا جزئيًا للبصر.وروت ايناس تفاصيل معاناتها بعد استخدام علاج يحتوي على الكورتيزون دون تحذير مسبق، رغم معاناتها من حساسية نادرة تجاه هذا النوع من الأدوية.وأشارت إلى أن حالتها بدأت بقطع في ملتحمة بمقدار 1.5 مل، لكن الوضع تفاقم ليصل إلى أكثر من 3.5 مل، مصحوبًا بالتهاب شديد وانتفاخ، جعل الرؤية شبه مستحيلة في تلك العين.وكتبت قائلة:"أنا متقاليش إن القطرة والمرهم فيهم كورتيزون، وأنا عندي حساسية ضده... النتيجة إني مهددة بعملية جراحية لإزالة الجزء المتضرر من الملتحمة."