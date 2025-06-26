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فنون ومشاهير

صورة التقطت لعادل إمام مع فنانة شهيرة في شوارع القاهرة تنتشر.. ما صحتها؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:07
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قامت الفنانة المصرية لبلبة بنفي صحة الصورة التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زُعم أنها تجمعها بالفنان الكبير عادل إمام في شوارع القاهرة، مؤكدة أنها "مفبركة تمامًا" ولم يتم التقاطها كما يدّعي البعض.
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وقالت لبلبة في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية: "أنا موجودة في الفيوم منذ أكثر من 3 أسابيع لتصوير فيلمي الجديد، ولم ألتقِ بالأستاذ عادل إمام مؤخرًا، والصورة المنتشرة غير حقيقية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت أمرًا مُخيفًا".

وانتقدت الفنانة بشدة ظاهرة الصور المُزيّفة، مشيرة إلى مثال سابق تم فيه استخدام وجه الفنانة الراحلة سعاد حسني على جسد إحدى العارضات، قائلة: "هل معنى كده إن سعاد رجعت من الموت؟ ده كلام فاضي".

وتابعت مستنكرة: "أنا قربت أخلّص تصوير الفيلم، وشكلي غير الموجود في الصورة، لا أنا دي ولا ده الأستاذ، حاطين ملامح مشوّهة وتفاصيل بعيدة تمامًا عن الحقيقة، صورة عبثية تخوّف الناس من التصوير أصلاً".(العين)
 
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