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فنون ومشاهير

قبل 5 أيام من الاحتفال بعيد ميلادها.. رحيل نجمة شهيرة قدمت العديد من الأعمال البارزة (صور)

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:44
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رحلت الممثلة الإيطالية الشهيرة ليا ماساري، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد مسيرة فنية امتدت عدة عقود، قدّمت خلالها أعمالا بارزة في السينما والمسرح والتلفزيون. 
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وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن ماساري توفيت يوم الاثنين الماضي داخل منزلها في العاصمة روما، بعد سنوات من العزلة والابتعاد عن الأضواء، منذ اعتزالها التمثيل في أوائل التسعينيات.

ووُلدت الفنانة الراحلة واسمها الحقيقي، آنا ماريا ماساتاني في 30 حزيران 1933، واختارت اسمها الفني "ليا" وفاءً لذكرى خطيبها الراحل "ليو"، الذي توفي في حادث قبل زواجهما. تنقّلت في طفولتها بين عدة دول أوروبية، بسبب عمل والدها المهندس، ودرست الهندسة المعمارية قبل أن تعمل كعارضة أزياء لإعالة نفسها.

دخلت عالم السينما عام 1955 من خلال فيلم محظور للمخرج ماريو مونيتشيلي، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت عام 1957 في فيلم أحلام في درج، حيث لفتت الأنظار بأدائها؛ ما فتح لها باب الشهرة على مصراعيه.

واشتهرت ماساري بدورها في فيلم المغامرة (1960) للمخرج مايكل أنجلو أنطونيوني، حيث أدّت شخصية "آنا" التي تختفي فجأة خلال رحلة بحرية، وهو العمل الذي رسّخ حضورها في سينما الحداثة. وفي عام 1961، قدمت دورا مميزا في فيلم حياة صعبة مع المخرج دينو ريسي، ونالت عنه جائزة "ديفيد دي دوناتيلو"، أرفع جوائز السينما الإيطالية.

على مدار مسيرتها، تعاونت ماساري مع نخبة من نجوم الشاشة العالمية، من بينهم آلان ديلون، جان بول بلموندو، ميشيل بيكولي، وعمر الشريف، وشاركت في أعمال أوروبية مهمة مثل أشياء الحياة (1970) ولقاءات مع آنا (1978).

وخلال السبعينيات، قدّمت أداءً مؤثرا في فيلم همسة القلب للمخرج لويس مال، جسّدت فيه دور أم تربطها علاقة معقدة بابنها المراهق، في واحد من أعمق أدوارها الدرامية. (إرم نيوز)
 
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