رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)

ترشحت المالية بيغيني باغاكا رسميًا لاجتياز امتحانات البكالوريا، رغم ارتباطاتها الفنية ومسؤولياتها العائلية.

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وظهرت بيغيني باغاكا، البالغة من العمر 27 عامًا، في مقطع قصير عبر منصة "تيك توك"، لتؤكد مشاركتها في امتحانات البكالوريا، المقررة خلال شهر حزيران الجاري، وفقًا لما أورده موقع "مالي ويب" الناطق بالفرنسية، في تقرير رصد ردود الفعل الجماهيرية تجاه هذا القرار.

ولاقى قرارها دعمًا علنيًا من زوجها، الذي كتب على صفحته الرسمية: "لقد اختارت أن تمضي حتى النهاية، رغم ضيق الوقت، وضغوط العمل، ونظرات الآخرين. أنا فخور بها، فخور بعزمها وهدوئها الداخلي، فخور بالمرأة التي هي عليها. كل دعمي يرافقها في هذا الامتحان، وكما فعلت، سينهض الآلاف من الشباب لكتابة فصل جديد من مستقبلهم".



وتلقت بيغيني عددًا كبيرًا من التعليقات الداعمة، من بينها رسالة مؤثرة من إحدى المعجبات جاء فيها: "الرجل الحقيقي هو من يقرّبك من خالقك، ويدفعك لتحقيق ما كنتِ تظنينه مستحيلًا. بارك الله في هذا الرجل (وفي هذا الزوجين) وفي كل الرجال الذين هم سندًا حقيقيًا لزوجاتهم. نسأل الله أن يرزقنا بأمثالهم، خاصة لبناتنا". واختتمت رسالتها بالدعاء قائلة: "أتمنى لكِ كل التوفيق في البكالوريا. حظًا سعيدًا يا بيغيني!".(العين)