Advertisement

فنون ومشاهير

رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1382924-638865358501872171.jpg
Doc-P-1382924-638865358501872171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترشحت المغنية المالية بيغيني باغاكا رسميًا لاجتياز امتحانات البكالوريا، رغم ارتباطاتها الفنية ومسؤولياتها العائلية. 
Advertisement
 
 
 
وظهرت بيغيني باغاكا، البالغة من العمر 27 عامًا، في مقطع قصير عبر منصة "تيك توك"، لتؤكد مشاركتها في امتحانات البكالوريا، المقررة خلال شهر حزيران الجاري، وفقًا لما أورده موقع "مالي ويب" الناطق بالفرنسية، في تقرير رصد ردود الفعل الجماهيرية تجاه هذا القرار.
ولاقى قرارها دعمًا علنيًا من زوجها، الذي كتب على صفحته الرسمية: "لقد اختارت أن تمضي حتى النهاية، رغم ضيق الوقت، وضغوط العمل، ونظرات الآخرين. أنا فخور بها، فخور بعزمها وهدوئها الداخلي، فخور بالمرأة التي هي عليها. كل دعمي يرافقها في هذا الامتحان، وكما فعلت، سينهض الآلاف من الشباب لكتابة فصل جديد من مستقبلهم".

وتلقت بيغيني عددًا كبيرًا من التعليقات الداعمة، من بينها رسالة مؤثرة من إحدى المعجبات جاء فيها: "الرجل الحقيقي هو من يقرّبك من خالقك، ويدفعك لتحقيق ما كنتِ تظنينه مستحيلًا. بارك الله في هذا الرجل (وفي هذا الزوجين) وفي كل الرجال الذين هم سندًا حقيقيًا لزوجاتهم. نسأل الله أن يرزقنا بأمثالهم، خاصة لبناتنا". واختتمت رسالتها بالدعاء قائلة: "أتمنى لكِ كل التوفيق في البكالوريا. حظًا سعيدًا يا بيغيني!".(العين)
 
مواضيع ذات صلة
خلال إحياء "يوم البكالوريا الدولية" في صيدا.. هذا ما قالته وزيرة التربية
lebanon 24
26/06/2025 16:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع واللاه الاسرائيلي: الوفد الإسرائيلي المفاوض سيبقى في الدوحة حتى مساء السبت رغم عدم وجود تقدم
lebanon 24
26/06/2025 16:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم مُحاولات الأطباء... وفاة فنان قدير بعد صراع طويل مع المرض (صورة)
lebanon 24
26/06/2025 16:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الميراث نجل فنان راحل يتقدم بدعوى ضد زوجة والده.. الخلاف اشتعل بينهما (صورة)
lebanon 24
26/06/2025 16:51:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:26 | 2025-06-26
08:19 | 2025-06-26
07:22 | 2025-06-26
04:44 | 2025-06-26
04:07 | 2025-06-26
03:17 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24