Advertisement

فنون ومشاهير

بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور

Lebanon 24
26-06-2025 | 08:19
A-
A+
Doc-P-1382987-638865494304166402.jpg
Doc-P-1382987-638865494304166402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل الفنان اللبناني ملحم زين بذكرى زواجه من السيدة تماني، ابنة الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، عبر منشور مميّز على حسابه في إنستغرام.
Advertisement

ونشر زين مقطع فيديو تضمن لحظات رومانسية جمعته بزوجته، وعلّق عليه قائلاً: "سبع عشرة سنة حب واحترام وحياة حلوة، قدرنا نعمل فيهم أحلى عيلة، شكرًا أم علي على كل شيء".

وما لفت الأنظار ظهور تماني، المعروفة بجمالها واحتشامها، خاصة أن إطلالاتها نادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفضّل الابتعاد عن الأضواء والحياة الإعلامية رغم شهرة زوجها.

يُذكر أن علاقة ملحم زين وتماني بدأت عام 2007، وتكللت بالزواج في 2008، ورُزق الثنائي بأربعة أولاد.
مواضيع ذات صلة
جمالها حديث المتابعين… والدة جيسي عبدو تتألق في ظهور نادر (صور)
lebanon 24
26/06/2025 21:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم حقيقة خطوبة نجل الفنان ملحم زين (فيديو)
lebanon 24
26/06/2025 21:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
احتفال مثير من زوجة ميسي بعيد ميلاده الـ38 (صور)
lebanon 24
26/06/2025 21:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تشبه "حماتها" كثيرا.. ابن المصمم ايلي صعب يحتفل بعيد ميلاد زوجته بأجواء رومانسية (صور)
lebanon 24
26/06/2025 21:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:38 | 2025-06-26
12:10 | 2025-06-26
11:32 | 2025-06-26
09:26 | 2025-06-26
07:22 | 2025-06-26
04:56 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24