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فنون ومشاهير
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
Lebanon 24
26-06-2025
|
08:19
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احتفل الفنان اللبناني
ملحم زين
بذكرى زواجه من السيدة تماني، ابنة الرئيس اليمني السابق
علي سالم البيض
، عبر منشور مميّز على حسابه في إنستغرام.
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ونشر زين مقطع فيديو تضمن لحظات رومانسية جمعته بزوجته، وعلّق عليه قائلاً: "سبع عشرة سنة حب واحترام وحياة حلوة، قدرنا نعمل فيهم أحلى عيلة، شكرًا أم علي على كل شيء".
وما لفت الأنظار ظهور تماني، المعروفة بجمالها واحتشامها، خاصة أن إطلالاتها نادرة على
مواقع التواصل الاجتماعي
، إذ تفضّل الابتعاد عن الأضواء والحياة الإعلامية رغم شهرة زوجها.
يُذكر أن علاقة ملحم زين وتماني بدأت عام 2007، وتكللت بالزواج في 2008، ورُزق
الثنائي
بأربعة أولاد.
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