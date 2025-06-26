بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور

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احتفل الفنان اللبناني بذكرى زواجه من السيدة تماني، ابنة الرئيس اليمني السابق ، عبر منشور مميّز على حسابه في إنستغرام.ونشر زين مقطع فيديو تضمن لحظات رومانسية جمعته بزوجته، وعلّق عليه قائلاً: "سبع عشرة سنة حب واحترام وحياة حلوة، قدرنا نعمل فيهم أحلى عيلة، شكرًا أم علي على كل شيء".وما لفت الأنظار ظهور تماني، المعروفة بجمالها واحتشامها، خاصة أن إطلالاتها نادرة على ، إذ تفضّل الابتعاد عن الأضواء والحياة الإعلامية رغم شهرة زوجها.يُذكر أن علاقة ملحم زين وتماني بدأت عام 2007، وتكللت بالزواج في 2008، ورُزق بأربعة أولاد.