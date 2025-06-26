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فنون ومشاهير
ذكر أم أنثى؟ تعرفوا إلى جنس مولود وائل كفوري من زوجته شانا عبود
Lebanon 24
26-06-2025
|
09:26
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تجدّد اهتمام الجمهور بخبر حمل زوجة الفنان اللبناني
وائل كفوري
،
شانا عبود
، بعد تداول صور حديثة لهما من إحدى المناسبات الخاصة، ظهرت فيها شانا ببطن منتفخ، ما أعاد التأكيد على الشائعات المتداولة
منذ فترة
حول حملها.
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وفي جديد المعلومات المتداولة، أفادت مواقع فنية بأن وائل
كفوري
وزوجته شانا ينتظران طفلة أنثى، وهو الخبر الذي لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم وتمنّياتهم للثنائي بحياة مليئة بالفرح والحب. (أغاني)
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