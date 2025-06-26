ذكر أم أنثى؟ تعرفوا إلى جنس مولود وائل كفوري من زوجته شانا عبود

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تجدّد اهتمام الجمهور بخبر حمل زوجة الفنان اللبناني ، ، بعد تداول صور حديثة لهما من إحدى المناسبات الخاصة، ظهرت فيها شانا ببطن منتفخ، ما أعاد التأكيد على الشائعات المتداولة حول حملها.وفي جديد المعلومات المتداولة، أفادت مواقع فنية بأن وائل وزوجته شانا ينتظران طفلة أنثى، وهو الخبر الذي لاقى تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث عبّر المتابعون عن سعادتهم وتمنّياتهم للثنائي بحياة مليئة بالفرح والحب. (أغاني)