Advertisement

فنون ومشاهير

"كنت سأموت"... ممثل شاب يتعرّض لحادث سير وما جرى معه لاحقاً خطير! (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:32
A-
A+
Doc-P-1383058-638865599128837070.jpg
Doc-P-1383058-638865599128837070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كاد حادث مروري أعقبه شجار، أن يودي بحياة الممثل التركيّ الشاب محمد عاكف أكدينيز، في منطقة غبزة في كوغالي التركية.
Advertisement

وقال عاكف بعدما تم نقله إلى المستشفى: "لو لم يتدخل سائق شاحنة آخر، أعتقد أنني كنت سأموت هناك".

وفي التفاصيل، اصطدمت شاحنة بسيارة الممثل التركي، ما تسبب باندلاع شجار تعرض فيه عاكف للضرب من قبل سائق الشاحنة وشخصين آخرين كانا معه.

وتلقى عاكف لكمات شديدة، ولولا تدخل المارة، ووصول الفرق الطبية والشرطة، لكانت إصاباته أخطر من ذلك بكثير. (ارم نيوز)
 
 
 
a966f460-bd8a-41b6-88db-5732f9b3d68f
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
فنان شاب يتعرّض لحادث خطير في السجن... إليكم ما حصل معه!
lebanon 24
26/06/2025 21:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لا يملك أوراقاً ثبوتيّة... شاب يتعرّض لحادث سير وحالته خطيرة
lebanon 24
26/06/2025 21:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث أمني خطير على الحدود المصرية.. ماذا جرى؟
lebanon 24
26/06/2025 21:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية قانا يتعرّض لحادث سير مروع
lebanon 24
26/06/2025 21:50:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:38 | 2025-06-26
12:10 | 2025-06-26
09:26 | 2025-06-26
08:19 | 2025-06-26
07:22 | 2025-06-26
04:56 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24