"كنت سأموت"... ممثل شاب يتعرّض لحادث سير وما جرى معه لاحقاً خطير! (فيديو)

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كاد حادث مروري أعقبه ، أن يودي بحياة الممثل التركيّ الشاب أكدينيز، في منطقة غبزة في كوغالي .وقال عاكف بعدما تم نقله إلى المستشفى: "لو لم يتدخل سائق شاحنة آخر، أعتقد أنني كنت سأموت هناك".وفي التفاصيل، اصطدمت شاحنة بسيارة الممثل ، ما تسبب باندلاع شجار تعرض فيه عاكف للضرب من قبل سائق الشاحنة وشخصين آخرين كانا معه.وتلقى عاكف لكمات شديدة، ولولا تدخل المارة، ووصول الفرق الطبية والشرطة، لكانت إصاباته أخطر من ذلك بكثير. (ارم نيوز)