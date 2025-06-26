Advertisement

فنون ومشاهير

حالة من الجدل... هل انفصلت بيسان اسماعيل عن خطيبها؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 13:38
A-
A+
Doc-P-1383113-638865673628797476.png
Doc-P-1383113-638865673628797476.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصدر إسم صانعة المحتوى السوريّة بيسان إسماعيل محركات البحث، بعدما انتشرت أخبار تُفيد عن إنفصالها عن خطيبها محمود ماهر.
Advertisement


وقد أثارت هذه الأخبار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم يصدر أي تصريح رسميّ من بيسان أو محمود يؤكد أو ينفي هذه الشائعات.
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد المشهد الحميمي والجريء مع زميلها... هل انفصلت الممثلة التركية الشهيرة عن خطيبها؟
lebanon 24
27/06/2025 02:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
lebanon 24
27/06/2025 02:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نشرت صورة مع كلبها.. زوجة باسم ياخور تُثير الجدل هل انفصلا مُجدداً؟
lebanon 24
27/06/2025 02:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟
lebanon 24
27/06/2025 02:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:30 | 2025-06-26
15:11 | 2025-06-26
12:10 | 2025-06-26
11:32 | 2025-06-26
09:26 | 2025-06-26
08:19 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24