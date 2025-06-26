حالة من الجدل... هل انفصلت بيسان اسماعيل عن خطيبها؟

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تصدر إسم صانعة المحتوى السوريّة محركات البحث، بعدما انتشرت تُفيد عن إنفصالها عن خطيبها .وقد أثارت هذه الأخبار حالة من الجدل بين رواد ، بينما لم يصدر أي تصريح رسميّ من أو محمود يؤكد أو ينفي هذه الشائعات.