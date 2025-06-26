بعد 15 عاماً من الغياب... فنانة تخرج عن صمتها وتُعلّق على حقيقة إعتزالها

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وقالت فهمي: "أنا لست لاعب كرة حتى أُعلن اعتزالي، شعرت بأنني قدّمت ما يكفي من الفن، واتخذت قراراً بالتوقف عن تقديم أعمال جديدة". بعد غياب 15 عاماً، أكدت الفنانة أن غيابها عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة لا يُعد اعتزالاً رسمياً بل جاء نتيجة عدم تلقيها عروضاً فنية مناسبة، بالإضافة إلى شعورها بالاكتفاء بما قدمته خلال مسيرتها الطويلة.وقالت فهمي: "أنا لست لاعب كرة حتى أُعلن اعتزالي، شعرت بأنني قدّمت ما يكفي من الفن، واتخذت قراراً بالتوقف عن تقديم أعمال جديدة".

وذكرت أن العمر والشكل يكونان حاجزين أمام الفنان، لكنه إذا قدم لها مُنتجين أعمالاً تليق بها، لن تتردد في العودة إلى التمثيل. (الامارات 24)