محمد رمضان يُفجّر مفاجأة... رفض 4 ملايين دولار!

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وأكد رمضان في مقطع الفيديو أنه يتحدث من منطلق "حقّ الرد"، وذلك للردّ على الشائعات التي تتحدث عن عدم مشاركته في الدراما التلفزيونية خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أجره.



وشدد بطل مسلسل "الأسطورة" أن هذا الأمر غير حقيقي، خاصة أنه لن يسمح للأموال بأن تحرم جمهوره منه، والسبب الحقيقي في غيابه يعود إلى تركيزه المنصب على السينما في الآونة الأخيرة. كشف الفنان ، عن رفضه قبل أيام عرضا للقيام ببطولة مسلسل تلفزيوني، مقابل أجر كان سيصبح الأعلى في تاريخه.وأكد رمضان في مقطع الفيديو أنه يتحدث من منطلق "حقّ الرد"، وذلك للردّ على الشائعات التي تتحدث عن عدم مشاركته في الدراما التلفزيونية خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أجره.وشدد بطل مسلسل "الأسطورة" أن هذا الأمر غير حقيقي، خاصة أنه لن يسمح للأموال بأن تحرم جمهوره منه، والسبب الحقيقي في غيابه يعود إلى تركيزه المنصب على السينما في الآونة الأخيرة.

وأوضح رمضان أن فيلم " " الذي يقوم ببطولته حاليا، أخذ منه وقتا طويلا من أجل التحضيرات والتصوير.

وفاجأ رمضان جمهوره، وكشف أنّ آخر عرض حصل عليه من أجل بطولة مسلسل تلفزيوني، بلغت قيمته 4 ملايين دولار.

وتلقى رمضان ذلك قبل أسبوع واحد، ولكنه رفض العرض. (العربية)