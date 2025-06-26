Advertisement

فنون ومشاهير

محمد رمضان يُفجّر مفاجأة... رفض 4 ملايين دولار!

Lebanon 24
26-06-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1383182-638865755406266220.jpg
Doc-P-1383182-638865755406266220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن رفضه قبل أيام عرضا للقيام ببطولة مسلسل تلفزيوني، مقابل أجر كان سيصبح الأعلى في تاريخه.
Advertisement

وأكد رمضان في مقطع الفيديو أنه يتحدث من منطلق "حقّ الرد"، وذلك للردّ على الشائعات التي تتحدث عن عدم مشاركته في الدراما التلفزيونية خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أجره.

وشدد بطل مسلسل "الأسطورة" أن هذا الأمر غير حقيقي، خاصة أنه لن يسمح للأموال بأن تحرم جمهوره منه، والسبب الحقيقي في غيابه يعود إلى تركيزه المنصب على السينما في الآونة الأخيرة.
 
وأوضح رمضان أن فيلم "الأسد" الذي يقوم ببطولته حاليا، أخذ منه وقتا طويلا من أجل التحضيرات والتصوير.
 
وفاجأ رمضان جمهوره، وكشف أنّ آخر عرض حصل عليه من أجل بطولة مسلسل تلفزيوني، بلغت قيمته 4 ملايين دولار.
 
وتلقى رمضان ذلك العرض قبل أسبوع واحد، ولكنه رفض العرض. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تركيا تحقق أكثر من 450 مليون دولار من صادرات السفن واليخوت خلال 4 أشهر
lebanon 24
27/06/2025 09:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ديبلوماسي إيرانيّ يُفجّر مفاجأة: مستعدّون للتخلي عن تخصيب اليورانيوم مقابل بقاء النظام
lebanon 24
27/06/2025 09:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
معاجين أسنان شهيرة... تحقيق يُفجّر مفاجأة خطيرة بشأنها
lebanon 24
27/06/2025 09:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب يُفجّر مفاجأة.. رجل تحرش بـ40 قاصراً وصوّرهم
lebanon 24
27/06/2025 09:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:00 | 2025-06-27
00:40 | 2025-06-27
00:06 | 2025-06-27
23:07 | 2025-06-26
16:30 | 2025-06-26
15:11 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24