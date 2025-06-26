⁨ ⁨بالفيديو... ممثل سوريّ: "أنا مع الناس تسقّط أحمد الشرع إذا ما حقّق هيدا المطلب"

قال الممثل السوريّ نوار ، إنّه يُعطي مهلة سنتين للحكومة الجديدة في بلاده.

وأشار بلبل إلى أنّ المطلب الأساسيّ هو "مخيّم "، وقال للشعب السوريّ: "طالبوا اليوم الرئيس السوريّ ، وقولولوا روح جبلنا ياهن، يا اما من سقطك، وأنا رح كون معهم".