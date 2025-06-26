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فنون ومشاهير

⁨ ⁨بالفيديو... ممثل سوريّ: "أنا مع الناس تسقّط أحمد الشرع إذا ما حقّق هيدا المطلب"

Lebanon 24
26-06-2025 | 16:30
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قال الممثل السوريّ نوار بلبل، إنّه يُعطي مهلة سنتين للحكومة الجديدة في بلاده.
 
 
وأشار بلبل إلى أنّ المطلب الأساسيّ هو "مخيّم عرسال"، وقال للشعب السوريّ: "طالبوا اليوم الرئيس السوريّ أحمد الشرع، وقولولوا روح جبلنا ياهن،  يا اما من سقطك، وأنا رح كون معهم".
 
 
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