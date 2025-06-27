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فنون ومشاهير
تعرّض لعملية اقتحام ونهب.. سرقة قصر نجم شهير والبحث جارٍ عن 3 مشتبه بهم (صور)
Lebanon 24
27-06-2025
|
00:06
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بينما كان منشغلاً بالترويج لفيلمه الجديد عن سباقات الفورمولا 1 في
بريطانيا
، تعرّض قصر
النجم العالمي
براد بيت
في
لوس أنجليس
لعملية اقتحام ونهب.
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وتلقت إدارة شرطة لوس أنجليس بلاغاً عن اقتحام منزل الممثل في لوس فيليز، لوس أنجليس، الساعة 10:30 مساءً يوم الأربعاء الماضي، وبدأت الشرطة تحقيقاً عاجلاً في عملية السطو التي شهدت سرقة كمية "غير معروفة" من المتعلقات الشخصية، وفق صحف.
ولم تتضح بعد قيمة المسروقات، وأفادت مصادر لشبكة NBC أن بيت لم يكن موجودا
في المنزل
وقت الاقتحام.
وأضافت أن الشرطة تبحث عن 3 مشتبه بهم تسلقوا السور واقتحموا المنزل عبر النوافذ الأمامية.
وفي وقت سابق من هذا العام، تعرض منزل نيكول كيدمان للنهب، وتعرض بدوره منزل توم هانكس وريتا ويلسون في باسيفيك باليساديس للسرقة في آب 2024. كما وقعت جيسي جاي ضحية لصوص سرقوا مجوهرات تزيد قيمتها عن 20 ألف دولار.
وكان آخر ظهور علني لبيت في العروض الأوروبية الأولى لسباقات فورمولا 1 في ليستر سكوير بلندن، حيث وقف لالتقاط الصور إلى جانب توم
كروز
وطاقم الفيلم.
وفي فيلمه الجديد، يلعب بيت دور السائق المخضرم سوني هايز، الذي يعود من اعتزاله لإنقاذ فريق صديقه روبن سيرفانتس (خافيير بارديم) المتعثر،
بعد سنوات
من حادث تصادم كاد أن يودي بحياة أحدهم.(24)
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