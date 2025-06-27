بعد إلغاء قرار منعها من الغناء في مصر.. هيفا وهبي ترفض التصالح مع هذا الفنان

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وأصدرت هيئة مفوضي الدولة توصية قضائية بقبول دعوى ، وإيقاف تنفيذ قرار الصادر في آذار الماضي، والذي منعها من مزاولة الغناء في مصر، معتبرة إياه مخالفًا للدستور وضمانات حرية التعبير الفني. تمكنت الفنانة من الحصول على توصية قضائية بوقف قرار نقابة الموسيقيين بعد رفضها التسوية الودية مع ، وتستعد لإحياء حفل في مع في 23 آب المقبل.وأصدرت هيئة مفوضي الدولة توصية قضائية بقبول دعوى ، وإيقاف تنفيذ قرار الصادر في آذار الماضي، والذي منعها من مزاولة الغناء في مصر، معتبرة إياه مخالفًا للدستور وضمانات حرية التعبير الفني.



ووفق مصادر محلية ، حاول مصطفى كامل التوصل إلى تسوية ودية لإنهاء الخلاف، إلا أن رفضت ذلك رفضًا قاطعًا، معربة عن ارتياحها للحكم القضائي الذي اعتبرته خطوة تصحيحية في الصراع القانوني بينها وبين النقابة.



وأوضح مصدر مقرب أن قرار النقابة يعود لأسباب شخصية وليس فنية، مما دفع النجمة إلى اللجوء للقضاء لإلغاء قرار منعها من العمل في مصر، واستعادة حقها المهني.(العين)