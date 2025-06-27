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فنون ومشاهير

بعد إلغاء قرار منعها من الغناء في مصر.. هيفا وهبي ترفض التصالح مع هذا الفنان

Lebanon 24
27-06-2025 | 02:50
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تمكنت الفنانة هيفا وهبي من الحصول على توصية قضائية بوقف قرار نقابة الموسيقيين بعد رفضها التسوية الودية مع مصطفى كامل، وتستعد لإحياء حفل في منتدى بيروت مع محمد رمضان في 23 آب المقبل.
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وأصدرت هيئة مفوضي الدولة توصية قضائية بقبول دعوى هيفا ، وإيقاف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر في آذار الماضي، والذي منعها من مزاولة الغناء في مصر، معتبرة إياه مخالفًا للدستور وضمانات حرية التعبير الفني.
 
 
 
 
 
 
 

ووفق مصادر محلية مصرية، حاول مصطفى كامل التوصل إلى تسوية ودية لإنهاء الخلاف، إلا أن هيفاء وهبي رفضت ذلك رفضًا قاطعًا، معربة عن ارتياحها للحكم القضائي الذي اعتبرته خطوة تصحيحية في الصراع القانوني بينها وبين النقابة.

وأوضح مصدر مقرب أن قرار النقابة يعود لأسباب شخصية وليس فنية، مما دفع النجمة اللبنانية إلى اللجوء للقضاء لإلغاء قرار منعها من العمل في مصر، واستعادة حقها المهني.(العين)

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