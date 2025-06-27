28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أنباء عن انفصالهما.. زوج دنيا سمير غانم يخرج عن صمته وهذا ما كشفه
Lebanon 24
27-06-2025
|
03:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
رد الإعلامي المصري
رامي رضوان
على شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة
دنيا سمير غانم
.
Advertisement
وانتقد رامي مروجي تلك الشائعات، ووصف أصحاب الصفحات التي نشرتها بالصفحات الرخيصة، كما أشار إلى ضعف إمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة.
وكتب رامي منشورا عبر خاصية الستوري على تطبيق إنستغرام قائلا: "جمهورنا الحبيب .. لا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة .. تلهث والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب .. مشفق على ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم .. التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة".
مواضيع ذات صلة
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
27/06/2025 12:06:30
27/06/2025 12:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن انفصالها عن زوجها.. فنانة معروفة تخرج عن صمتها وترد (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن انفصالها عن زوجها.. فنانة معروفة تخرج عن صمتها وترد (صورة)
27/06/2025 12:06:30
27/06/2025 12:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجها من ماهر الأسد.. للمرة الأولى الفنانة السورية الشهيرة تخرج عن صمتها: "أنا أول المكوعين" (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجها من ماهر الأسد.. للمرة الأولى الفنانة السورية الشهيرة تخرج عن صمتها: "أنا أول المكوعين" (فيديو)
27/06/2025 12:06:30
27/06/2025 12:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطها بطليق ياسمين عبد العزيز... مطربة شهيرة تخرج عن صمتها وترد: "حبيب قلبي"
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطها بطليق ياسمين عبد العزيز... مطربة شهيرة تخرج عن صمتها وترد: "حبيب قلبي"
27/06/2025 12:06:30
27/06/2025 12:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
زوجته الأولى أعلنت الخبر الحزين.. وفاة مُفاجئة لنجم شهير (صورة)
Lebanon 24
زوجته الأولى أعلنت الخبر الحزين.. وفاة مُفاجئة لنجم شهير (صورة)
04:53 | 2025-06-27
27/06/2025 04:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حضنته وقبلته.. فنانة شهيرة تواسي خطيبها السابق في عزاء والده (صور)
Lebanon 24
حضنته وقبلته.. فنانة شهيرة تواسي خطيبها السابق في عزاء والده (صور)
04:49 | 2025-06-27
27/06/2025 04:49:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات رومانسية تجمع راغب علامة وزوجته جيهان في شوارع باريس (صور)
Lebanon 24
لقطات رومانسية تجمع راغب علامة وزوجته جيهان في شوارع باريس (صور)
04:41 | 2025-06-27
27/06/2025 04:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
التطورات بينهما تتسارع.. استدعاء أحمد السقا بعد إتهامات طليقته مها الصغير بحقه إليكم التفاصيل
Lebanon 24
التطورات بينهما تتسارع.. استدعاء أحمد السقا بعد إتهامات طليقته مها الصغير بحقه إليكم التفاصيل
04:03 | 2025-06-27
27/06/2025 04:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إلغاء قرار منعها من الغناء في مصر.. هيفا وهبي ترفض التصالح مع هذا الفنان
Lebanon 24
بعد إلغاء قرار منعها من الغناء في مصر.. هيفا وهبي ترفض التصالح مع هذا الفنان
02:50 | 2025-06-27
27/06/2025 02:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
08:19 | 2025-06-26
26/06/2025 08:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو)
Lebanon 24
تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو)
12:10 | 2025-06-26
26/06/2025 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
13:00 | 2025-06-26
26/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة... الكشف عن خطة وضعها ترامب ونتنياهو ماذا تتضمّن؟
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة... الكشف عن خطة وضعها ترامب ونتنياهو ماذا تتضمّن؟
13:06 | 2025-06-26
26/06/2025 01:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هدنة طويلة أم تسوية شاملة؟
Lebanon 24
هدنة طويلة أم تسوية شاملة؟
10:01 | 2025-06-26
26/06/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:53 | 2025-06-27
زوجته الأولى أعلنت الخبر الحزين.. وفاة مُفاجئة لنجم شهير (صورة)
04:49 | 2025-06-27
حضنته وقبلته.. فنانة شهيرة تواسي خطيبها السابق في عزاء والده (صور)
04:41 | 2025-06-27
لقطات رومانسية تجمع راغب علامة وزوجته جيهان في شوارع باريس (صور)
04:03 | 2025-06-27
التطورات بينهما تتسارع.. استدعاء أحمد السقا بعد إتهامات طليقته مها الصغير بحقه إليكم التفاصيل
02:50 | 2025-06-27
بعد إلغاء قرار منعها من الغناء في مصر.. هيفا وهبي ترفض التصالح مع هذا الفنان
02:25 | 2025-06-27
على دراجة نارية وبفستان قصير.. نور علي تلفت الأنظار بعد الإعلان عن عمل رمضاني يجمعها بتيم حسن (صور)
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
27/06/2025 12:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
27/06/2025 12:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
27/06/2025 12:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24