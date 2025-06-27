بعد أنباء عن انفصالهما.. زوج دنيا سمير غانم يخرج عن صمته وهذا ما كشفه

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رد الإعلامي المصري على شائعات انفصاله عن زوجته الفنانة .وانتقد رامي مروجي تلك الشائعات، ووصف أصحاب الصفحات التي نشرتها بالصفحات الرخيصة، كما أشار إلى ضعف إمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة.وكتب رامي منشورا عبر خاصية الستوري على تطبيق إنستغرام قائلا: "جمهورنا الحبيب .. لا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة .. تلهث والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب .. مشفق على ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم .. التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة".