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فنون ومشاهير

التطورات بينهما تتسارع.. استدعاء أحمد السقا بعد إتهامات طليقته مها الصغير بحقه إليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-06-2025 | 04:03
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قامت الإعلامية المصرية مها الصغير بالإدلاء بأقوالها أمام جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، في اتهامها لطليقها الفنان أحمد السقا بالتعدّي عليها بالضرب أمام المارّة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه.
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واستمعت النيابة الى أقوال مها الصغير وسائقها، وقررت جهات التحقيق المختصة استدعاء أحمد السقا لاستجوابه في اتهام طليقته مها الصغير له بالاعتداء عليها بالضرب أمام المارّة، كما قررت استدعاء شهود عيان وفرد أمن كانوا متواجدين في مكان الحادث، والاستعجال بالتحريات حول الواقعة، والتحفّظ على كاميرات المراقبة وتفريغها.

وبدأت الواقعة، حين حررت مها الصغير بلاغاً رسمياً في قسم شرطة أكتوبر، اتّهمت فيه طليقها الفنان أحمد السقا بالتعدي عليها بالضرب والسبّ، وإهانتها أمام المارّة وسكان الكمبوند الذي تقيم فيه. وأفادت في بلاغها بأنها فوجئت بطليقها يستوقفها في الشارع أمام بوابة الكمبوند، قبل أن ينهال عليها بالضرب، ويوجّه إليها عبارات السبّ والقذف على مرأى من الجميع، مضيفةً أنه لم يكتفِ بذلك، بل اعتدى أيضاً على سائقها الخاص.

وتوجّهت الإعلامية الى قسم الشرطة وهي في حالة انهيار وبكاء شديدين، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.(لها)
 
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