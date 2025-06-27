حضنته وقبلته.. فنانة شهيرة تواسي خطيبها السابق في عزاء والده (صور)

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وحرصت الفنانة زينة على التواجد لمواساة خطيبها السابق الفنان تامر عبد المنعم وظهرت وهي تعانقته وتقبله. قام الفنان المصري تامر ، مساء أمس الخميس بتقبل واجب العزاء بوالده الكاتب الصحافي المنعم، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، وذلك في عمر مكرم بمنطقة وسط البلد في ، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامةوحرصت الفنانة زينة على التواجد لمواساة خطيبها السابق الفنان تامر عبد المنعم وظهرت وهي تعانقته وتقبله.

كما شهد العزاء توافد عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، من أبرزهم: لبلبة، ، مادلين طبر، لؤي، هاني رمزي، محمد ، مراد مكرم، منير مكرم، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ، أبو الليف، مصطفى ، أحمد جوهر، أحمد آدم، نقيب المهن التمثيلية، خالد ، عماد زيادة، وحجاج عبد العظيم.



وكان الفنان تامر عبد المنعم قد أعلن خبر وفاة والده عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، قائلاً: "مات أبي... توفي الى رحمة الله تعالى والدي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، تُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم... إنا لله وإنا إليه راجعون".(لها)