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فنون ومشاهير

حضنته وقبلته.. فنانة شهيرة تواسي خطيبها السابق في عزاء والده (صور)

Lebanon 24
27-06-2025 | 04:49
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قام الفنان المصري تامر عبد المنعم، مساء أمس الخميس بتقبل واجب العزاء بوالده الكاتب الصحافي محمد عبد المنعم، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، وذلك في مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد في القاهرة، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة
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وحرصت الفنانة زينة على التواجد لمواساة خطيبها السابق الفنان تامر عبد المنعم وظهرت وهي تعانقته وتقبله.
 
 
 
 
 
كما شهد العزاء توافد عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، من أبرزهم: لبلبة، دنيا عبد العزيز، مادلين طبر، لؤي، هاني رمزي، محمد رياض، مراد مكرم، منير مكرم، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، علي الحجار، أبو الليف، مصطفى شوقي، أحمد جوهر، أحمد آدم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خالد سرحان، عماد زيادة، وحجاج عبد العظيم.

وكان الفنان تامر عبد المنعم قد أعلن خبر وفاة والده عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، قائلاً: "مات أبي... توفي الى رحمة الله تعالى والدي الغالي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم، وسوف تُقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم... إنا لله وإنا إليه راجعون".(لها)

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