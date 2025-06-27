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فنون ومشاهير
عُرِفَت بصوتها العذب... وفاة فنانة داخل منزلها عن 57 عاماً
Lebanon 24
27-06-2025
|
07:51
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توفيت الفنانة الأميركيّة ريبيكا
ديل ريو
، عن عمر ناهز 57 عاماً، بعد العثور على جثتها في منزلها في مدينة
لوس أنجلوس
.
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وأكد
مكتب الطب الشرعي
في لوس أنجلوس الوفاة دون
الكشف عن
تفاصيل إضافية.
وعُرِفَت ريبيكا بصوتها العذب وأدائها المؤثر في فيلم المخرج الراحل ديفيد لينش "Mulholland Drive" عام 2001، حيث قدمت النسخة
الإسبانية
من أغنية "Crying" الشهيرة لروي أوربيسون تحت عنوان "Llorando"، والتي شكلت أحد أكثر المشاهد شهرة في الفيلم، داخل "نادي سيلينسيو". (ارم نيوز)
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