عُرِفَت بصوتها العذب... وفاة فنانة داخل منزلها عن 57 عاماً

توفيت الفنانة الأميركيّة ريبيكا ، عن عمر ناهز 57 عاماً، بعد العثور على جثتها في منزلها في مدينة .

Advertisement

وأكد في لوس أنجلوس الوفاة دون تفاصيل إضافية.

وعُرِفَت ريبيكا بصوتها العذب وأدائها المؤثر في فيلم المخرج الراحل ديفيد لينش "Mulholland Drive" عام 2001، حيث قدمت النسخة من أغنية "Crying" الشهيرة لروي أوربيسون تحت عنوان "Llorando"، والتي شكلت أحد أكثر المشاهد شهرة في الفيلم، داخل "نادي سيلينسيو". (ارم نيوز)







