Advertisement

فنون ومشاهير

عُرِفَت بصوتها العذب... وفاة فنانة داخل منزلها عن 57 عاماً

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1383481-638866332651500785.jpg
Doc-P-1383481-638866332651500785.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت الفنانة الأميركيّة ريبيكا ديل ريو، عن عمر ناهز 57 عاماً، بعد العثور على جثتها في منزلها في مدينة لوس أنجلوس.
Advertisement
 
 
وأكد مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس الوفاة دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
 
 
وعُرِفَت ريبيكا بصوتها العذب وأدائها المؤثر في فيلم المخرج الراحل ديفيد لينش "Mulholland Drive" عام 2001، حيث قدمت النسخة الإسبانية من أغنية "Crying" الشهيرة لروي أوربيسون تحت عنوان "Llorando"، والتي شكلت أحد أكثر المشاهد شهرة في الفيلم، داخل "نادي سيلينسيو". (ارم نيوز)
 
 
رحيل <a class='entities-links' href='/entity/82166/المغنية/ar/1?utm_term=PublicFigures-المغنية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-المغنية&id=591254&catid=0&pagetype=PublicFigures'>المغنية</a> <a class='entities-links' href='/entity/106586795/الأمريكية/ar/1?utm_term=PublicFigures-الأمريكية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الأمريكية&id=11278&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الأمريكية</a> ريبيكا ديل ريو عن 57 عاما



مواضيع ذات صلة
خبر حزين.. وفاة ممثل معروف عن عمر 57 عاماً (صورة)
lebanon 24
27/06/2025 20:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نهاية مأسويّة... وفاة فنانة شهيرة بحريق اندلع داخل منزلها
lebanon 24
27/06/2025 20:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"ببالغ الحزن والأسى"... الإعلان عن وفاة فنان أميركيّ معروف عن 82 عاماً (صورة)
lebanon 24
27/06/2025 20:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نجت من الموت مرتين.. وفاة هذه الفنانة القديرة داخل منزلها (صورة)
lebanon 24
27/06/2025 20:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:13 | 2025-06-27
09:09 | 2025-06-27
06:38 | 2025-06-27
05:37 | 2025-06-27
04:53 | 2025-06-27
04:49 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24