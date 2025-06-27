زوجته بحرينيّة... فنان سعيد جدّاً بزفاف إبنه وهذا ما قاله

أعرب الفنان السعودي عن سعادته الكبيرة بزفاف نجله عبدالله، من شابة بحرينية تدعى مريم.

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وكتب عبدالله عبر حسابه على منصة "إكس": "لحظة من العمر.. في يوم زواج ولدي عبدالله من مريم، بنت إحدى الأسر الكريمة في . الحمد لله على تمام الفرح، وألف شكر لكل من شاركني هالفرحة بكلمة، بدعوة، أو بحضور. ‏الله يسعدهم ويجمع بينهم على خير".



