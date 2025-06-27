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فنون ومشاهير

زوجته بحرينيّة... فنان سعيد جدّاً بزفاف إبنه وهذا ما قاله

Lebanon 24
27-06-2025 | 09:09
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أعرب الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن سعادته الكبيرة بزفاف نجله عبدالله، من شابة بحرينية تدعى مريم.
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وكتب عبدالله عبر حسابه على منصة "إكس": "لحظة من العمر.. في يوم زواج ولدي عبدالله من مريم، بنت إحدى الأسر الكريمة في البحرين. الحمد لله على تمام الفرح، وألف شكر لكل من شاركني هالفرحة بكلمة، بدعوة، أو بحضور. ‏الله يسعدهم ويجمع بينهم على خير".
 

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