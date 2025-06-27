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فنون ومشاهير

كلام يثير الجدل.. قارئة شفاه تفجّر ما قاله بيزوس لسانشيز!

Lebanon 24
27-06-2025 | 14:38
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أثار الملياردير الأميركي جيف بيزوس الجدل بسبب جملة غير متوقعة قالها لعروسه المذيعة لورين سانشيز أثناء ظهورهما على متن قارب أجرة في مدينة فينيسيا الإيطالية، بالتزامن مع استعدادات زفافهما الأسطوري في مدينة البندقية بإيطاليا.
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 في تصريح لصحيفة Irish Star، كشفت قارئة الشفاه البريطانية نيكولا هيكلينغ، أن جيف بيزوس التفت إلى سانشيز وهمس لها قائلًا: "استديري إلى هذا الجانب، هذا مروع.. إنهم يجعلون من المستحيل الاستمتاع باليوم عندما يفعلون هذا".

وقد التُقط هذا الحوار بينما كانت قوارب الأجرة تنقل الضيوف والمشاهير إلى كنيسة madonna dell’Orto التاريخية، حيث تُقام مراسم الزفاف هذا الأسبوع، وسط ملاحقة لصيقة من مصوري الباباراتزي الذين لم يفوتوا لحظة دون توثيقها.

ورغم نبرة التذمر التي رصدتها قارئة الشفاه، واصل الثنائي توزيع الابتسامات والتلويح للمعجبين، ما اعتبره البعض "ابتسامات زائفة تخفي انزعاجاً حقيقياً".
المصدر: ae24
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