كلام يثير الجدل.. قارئة شفاه تفجّر ما قاله بيزوس لسانشيز!

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أثار الملياردير الأميركي الجدل بسبب جملة غير متوقعة قالها لعروسه المذيعة أثناء ظهورهما على متن قارب أجرة في مدينة ، بالتزامن مع استعدادات زفافهما الأسطوري في مدينة بإيطاليا.في تصريح لصحيفة Irish Star، كشفت قارئة الشفاه نيكولا هيكلينغ، أن جيف بيزوس التفت إلى وهمس لها قائلًا: "استديري إلى هذا الجانب، هذا مروع.. إنهم يجعلون من المستحيل الاستمتاع باليوم عندما يفعلون هذا".وقد التُقط هذا الحوار بينما كانت قوارب الأجرة تنقل الضيوف والمشاهير إلى dell’Orto التاريخية، حيث تُقام مراسم الزفاف هذا الأسبوع، وسط ملاحقة لصيقة من مصوري الباباراتزي الذين لم يفوتوا لحظة دون توثيقها.ورغم نبرة التذمر التي رصدتها قارئة الشفاه، واصل توزيع الابتسامات والتلويح للمعجبين، ما اعتبره البعض "ابتسامات زائفة تخفي انزعاجاً حقيقياً".