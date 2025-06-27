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فنون ومشاهير

بعد انسحاب ياسمين رئيس من "قتل اختياري"... من سيكون بديلاً لها؟

Lebanon 24
27-06-2025 | 23:00
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إنسحبت الفنانة ياسمين رئيس من المشاركة في بطولة مسلسل "قتل اختياري"، بسبب تأخير البدء في تصوير العمل لأكثر من عام نتيجة مشاكل إنتاجية، وفقاً لـ"لها".

وافادت "لها" بأن شركة الإنتاج أعلنت انتهاء الأزمة والبدء في التحضيرات الأولية للعمل، تمهيداً لعرضه خارج الموسم الرمضاني، إلا أن ياسمين أعلنت رفضها العودة الى العمل لانشغالها الفترة الحالية في أعمال أخرى، لتقرر الشركة المنتجة التعاقد مع الفنانة الأردنية ركين سعد على بطولة المسلسل بعد تغيير عدد الحلقات، حيث كان من المقرر أن يكون 15 حلقة، إلا أن صنّاع العمل قرروا أن يكون 30 حلقة، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.
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وبمشاركة ركين سعد في مسلسل "قتل اختياري" تعود الى الدراما المصرية بعد مشاركتها البارزة في مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي عُرض في كانون الأول 2024، وقد جمعتها البطولة بعدد من النجوم، بينهم: آسر ياسين، محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي، وظهور خاص للفنانة صبا مبارك. والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.
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