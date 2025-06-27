Advertisement

فنون ومشاهير

متكئاً على عكاز.. فنان عربي شهير يُحيي حفلا على الرغم من خضوعه لعملية جراحية (فيديو)

Lebanon 24
27-06-2025 | 23:52
A-
A+
Doc-P-1383776-638866904214776880.jpg
Doc-P-1383776-638866904214776880.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام الفنان المصري تامر عاشور بإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان "موازين" بالعاصمة المغربية الرباط. 
Advertisement

وصعد عاشور إلى خشبة المسرح متكئاً على عكاز، بعد خضوعه مؤخراً لجراحة في الرباط الصليبي بركبته اليسرى، إلا أن ذلك لم يمنعه من تقديم باقة من أشهر أغانيه التي لاقت ترحيباً حاراً من الجمهور، الذي استقبله بالتصفيق والزغاريد المغربية.
 
 
 
 
وتفاعل الحضور مع أغاني تامر عاشور التي يتمتع بشعبية واسعة في المغرب ومختلف الدول العربية، في ليلة طربية شهدت أجواء حماسية ونجاحاً كبيراً.

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يطل فيها تامر عاشور على جمهوره متكئاً على عكاز، إذ سبق وظهر به في حفل سابق بالكويت شارك فيه النجم تامر حسني.(نواعم)

مواضيع ذات صلة
بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى.. فنان شهير يُحيي حفلاً على العُكاز (فيديو)
lebanon 24
28/06/2025 14:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مُستنداً على عكاز.. هكذا غنى فنان شهير في حفله بالكويت بعد تعرّضه لأزمة صحية (فيديو)
lebanon 24
28/06/2025 14:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّضه لتمزق في الرباط الصليبي بالركبة... فنان شهير يخضع لعملية جراحية
lebanon 24
28/06/2025 14:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان لبناني شهير يوّزع لعبة "لابوبو" خلال حفله في بيروت.. ويتعرّض لهجوم واسع (فيديو)
lebanon 24
28/06/2025 14:54:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:51 | 2025-06-28
05:34 | 2025-06-28
04:39 | 2025-06-28
04:22 | 2025-06-28
04:11 | 2025-06-28
03:25 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24