متكئاً على عكاز.. فنان عربي شهير يُحيي حفلا على الرغم من خضوعه لعملية جراحية (فيديو)

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وصعد إلى خشبة المسرح متكئاً على عكاز، بعد خضوعه مؤخراً لجراحة في الرباط الصليبي بركبته اليسرى، إلا أن ذلك لم يمنعه من تقديم باقة من أشهر أغانيه التي لاقت ترحيباً حاراً من الجمهور، الذي استقبله بالتصفيق والزغاريد المغربية. قام الفنان المصري بإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات العشرين من مهرجان "موازين" بالعاصمة المغربية الرباط.وصعد إلى خشبة المسرح متكئاً على عكاز، بعد خضوعه مؤخراً لجراحة في الرباط الصليبي بركبته اليسرى، إلا أن ذلك لم يمنعه من تقديم باقة من أشهر أغانيه التي لاقت ترحيباً حاراً من الجمهور، الذي استقبله بالتصفيق والزغاريد المغربية.

وتفاعل الحضور مع أغاني تامر عاشور التي يتمتع بشعبية واسعة في ومختلف ، في ليلة طربية شهدت أجواء حماسية ونجاحاً كبيراً.



يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يطل فيها تامر عاشور على جمهوره متكئاً على عكاز، إذ سبق وظهر به في حفل سابق بالكويت شارك فيه النجم .(نواعم)