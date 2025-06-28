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فنون ومشاهير

من بينها فيلا.. طليقة فنان شهير تتخذ إجراءات الحجز على أملاكه (صور)

Lebanon 24
28-06-2025 | 02:43
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في تطور جديد لقضيتهما، أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي ريم طارق، بدء إجراءات الحجز على الفيلا الخاصة بطليقها مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بأداء مبلغ 960 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة.
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وأكد قنطوش أنهم استلموا الصيغة التنفيذية للحكم النهائي الصادر من محكمة الأسرة بأكتوبر وبدأوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز على فيلا حسن شاكوش بدائرة قسم أكتوبر أول، وأن الإجراءات تتم في قسم الشرطة، حيث يصدر من النيابة المختصة محضر التنفيذ وتتولى قوة من تنفيذ الأحكام وقسم الشرطة الانتقال للفيلا لتنفيذ قرار الحجز.
 
 
 
 
 
 
وأيدت محكمة الأسرة بأكتوبر للأحوال الشخصية قرار محكمة أول درجة بإلزام مغني المهرجانات حسن شاكوش بأداء مبلغ 960 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.

جاء هذا القرار بعدما تقدمت ريم طارق بدعوى تطالب فيها بزيادة المبلغ الذي حصلت عليه سابقًا، واعتبرت أن المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتها، ما دفع المحكمة الى إعادة التحقيق في القضية وإصدار حكم يلزم شاكوش بدفع النفقة.

يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، أصدرت حكمًا من قبل يفيد إلزام حسن شاكوش، بدفع 20 ألف جنيه شهريًا نفقة الى ريم طارق.(لها)
 
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