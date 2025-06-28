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فنون ومشاهير

شوهد يُعانقها.. نجم شهير يدخل في علاقة جديدة مع صديقة حبيبته السابقة! (صور)

Lebanon 24
28-06-2025 | 03:25
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أكدت مصادر لكل من مجلة "بيبول" و"ديلي ميل"، انفصال الثنائي الممثل البريطاني أورلاندو بلوم والمغنية الأميركية العالمية كاتي بيري رسمياً وذلك تزامناً مع غياب الأخيرة عن حفل زفاف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس والصحفية لورين سانشيز، في مدينة البندقية بإيطاليا.
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وبينما تغيب كاتي بيري - التي تمر بظروف نفسية صعبة لاسيما مع إخفاقات ألبومها الأخير - عن حفل الزفاف، بدت علامات السعادة واضحة على أورلاندو بلوم الذي حرص على الحضور، حيث التقطت عدسة "ديلي ميل"، صوراً له رفقة مصممة أزياء كاتي بيري السابقة في أجواء رومانسية أثناء احتفاله في البندقية بزفاف بيزوس.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن المرأة السمراء الغامضة التي شوهدت في عناق داخل تاكسي مائي فينيسي مع أورلاندو بلوم هي جيمي ميزراحي، 36 عاماً، مصممة أزياء كاتي بيري والتي تربطها علاقة وثيقة أيضاً بميغان ماركل.
 
 
 
 
 
 
وتعيش جيمي، في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا مع زوجها نيكو، وهي أم الطفلين، ويطلق عليها أصدقائها لقب "جيمي الجميلة"، وهي مسؤولة أيضاً عن خزانة ملابس "أديل" على المسرح، وتُعرف في عالم الأزياء بأنها "المصممة المفضلة لكل نجوم هوليوود".      

أوقات سعيدة 

لم يقف الأمر عند هذا، فقد ظهر بلوم، في جميع الصور الملتقطة له سعيداً للغاية، حيث استمتع بوجبة فطور متأخرة قبل الزفاف، وقضى بعض الوقت مع أوبرا وينفري، ثم خرج في نزهة مع توم برادي، في قارب سريع.

وارتدى بلوم بملابس رياضية وقبعة على شرفة فندق جريتي بالاس - أحد أفخم خمسة فنادق في المدينة والتي حجزها ملياردير أمازون لاستضافة 250 من ضيوفه المؤثرين.

وبحسب صور تصفها "ديلي ميل" بأنها "مُفجعة لقلب كاتي بيري"، صعد أورلاندو بلوم رفقة داشا زوكوفا، الزوجة الروسية الأمريكية السابقة لرومان أبراموفيتش، على متن تاكسي مائي فينيسي الليلة الماضية، حيث قضيا وقتاً رومانسياً.

وجاء ذلك في الوقت الذي تلقت فيه كاتي بيري، رسالة "جميلة" من العروس المستقبلية لورين سانشيز، حيث كتبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نفتقدك يا كاتي".

في المقابل، فضلت كاتي بيري، تجنب حضور  الحفل وقضاء أوقات هادئة مع الطبيعة، حيث شاركت أول منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ تداول أخبار انفصالها عن أورلاندو بلوم.

ونشرت المغنية البالغة من العمر 40 عاماً، مجموعة من الصور على موقع إنستغرام، من قضائها عطلة في جزيرة روتنست في أستراليا. (24)

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